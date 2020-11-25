По данным Белстата, средняя зарплата за октябрь в Слуцком районе составила 1058,7 рубля. Это на 7,5 рубля больше, чем в сентябре. В Солигорском районе средний доход вырос на 432,4 рубля.

А вот Копыльский район потерял 21,7 рубля. В остальных средняя зарплата выросла. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».