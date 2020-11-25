Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 26 ноября. Обзор

Проходит подписная кампания на 2021 год!

«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию можно узнать здесь.

. Более подробную информацию можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);

СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

«Хочу добавить ярких красок в жизнь!»

Как прошла «Большая планёрка» «Кур'ера»

«О возвращении на родину не думаю»

Слуцкае паўстанне і лёс чалавека

Варикоз: распознать и вылечить

Как навести идеальный порядок. Советы эксперта

Перед входом на территорию Гольчицкой школы взгляд цепляется за красочно расписанный камень — на нём живописная земляничная полянка. Местные жители знают, что расписывает валуны их односельчанка Инна Давидовская. Художница рассказала «Кур'еру», почему она это делает и есть ли на селе возможность творчески реализоваться.В субботу, 14 ноября, газета «Кур'ер» собрала активных читателей, рекламодателей и внештатных авторов, чтобы провести с ними «Большую планёрку». Повод — в 2020 году нашему изданию исполнилось 20 лет.Солигорчанин Святослав Башура в 2014 году окончил школу № 5 и планировал отвезти документы в медицинский университет, так как с детства мечтал стать врачом-хирургом. Но семейный совет в последнюю минуту всё изменил. И Святослав отправился покорять Варшаву.Слуцкаму збройнаму чыну — 100 гадоў. Стагоддзе таму беларусы спрабавалі абараніць незалежнасць Беларусі. Прыкладна месяц узброеныя жыхары Слуцкага краю аказвалі супраціў Чырвонай Арміі, якая наступала. Народ­ны ўздым намагаліся ачарніць, навесіць таўро бандытаў, выкрэсліць з’яву з гісторыі. Не атрымалася. За гэта шмат у чым трэба дзякаваць нашчадкам тых самых змагароў за свабоду Беларусі. Аднаго з такіх нашчадкаў я ведаў. Гэта былы жыхар Салігорска Юрась Дубовік, сын Пятра Дубовіка, страль­ца арміі Булак-Балаховіча, які ў 1920-м са зброяй у руках адстойваў беларускую незалежнасць.По статистике, варикозом болеют около 25% женщин и 10% мужчин в мире. Варикоз ещё и «помолодел». Если раньше заболевание считалось возрастным, то сейчас им болеют люди в 35−45 лет. Врач-ангио­хирург, флебо­лог Василий Шалупина рассказал «Кур'еру», как современные медицинские практики помогают в лечении варикоза.Ноябрь и декабрь — время, когда хозяйки делают генеральную уборку к новогодним и рождественским праздникам. Этот процесс часто затягивается. Лилия Звягова на протяже­нии шести лет развивает свой бизнес в сфере клининга и химчистки. Она рассказала, какие ошибки совершают хозяйки при уборке и как этого избежать.