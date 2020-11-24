Руководство ТД «Радуга» объяснило, почему закрыли магазин на Социалистической в Слуцке

В понедельник, 23 ноября, в Слуцке закрылся один из двух магазинов «Радуга», который расположен на улице Социалистической. «Кур'ер» узнал у руководства торгового дома причину такого решения.

«После того, как недалеко был построен другой объект торговли, большинство граждан за покупками пошли в новый магазин, и товарооборот нашего магазина снизился, — пояснил Сергей Панин, замдиректора по развитию ООО „Радуга-Свет“. — После этого финансовая деятельность магазина „Радуга“ на улице Социалистической стала убыточной, в том числе из-за высокой арендной платы за помещение. Какое-то время эти убытки погашались за счёт других наших предприятий, но долго это продолжаться не могло. Поэтому по истечении срока договора аренды директором предприятия принято решение о закрытии магазина на улице Социалистической, 58».

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Местных жителей не обрадовало закрытие магазина в шаговой доступности. О затруднительном положении пенсионеров «Кур'еру» накануне рассказала местная жительница Галина Алексеевна.

«У нас частный сектор, население пожилое, все — бабушки за семьдесят, а кому и за восемьдесят лет. В этот магазин близко было и тем, кто живёт и на Социалистической, и на Советской, и на Надречной, и в переулках. А теперь нам больше километра идти или в центр, или в 11-й городок», — сказала женщина.

По её словам, она уже позвонила в торговый отдел Слуцкого райисполкома, где женщине ответили, что вопрос о продовольственном магазине будут решать с владельцем недвижимости.