Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

«А нет, подожди… У вас тройня!» Молодая мама из Слуцка рассказала, легко ли растить сразу троих детей

Аватар
Алеся Белая
0
В центре Слуцка часто можно увидеть родителей, гуляющих с коляской-паровозиком на троих. Это случчане Дарья и Александр Славутичи и их дочери Настя, Вика и Катя.

Девочкам сейчас — год и три месяца. «Кур'ер» поговорил с Дарьей о том, как их семье «привалило» такое счастье и как они с ним справляются.

Про семью

Дарья родом из деревни Буда Гресская Слуцкого района, а Александр — из Слуцка. Они встретились в кафе, когда у подруги Дарьи был день рождения. Компания парней пригласила девушек к себе за стол.

«Смотрю — парень молодой, — вспоминает Дарья. — Я ещё подумала: „Скучает, наверное, надо пообщаться с ним“. И как-то слово за слово. На следующий день созвонились. Начали общаться».

Через полтора года молодые люди поженились. Предпосылки к тому, что родятся близнецы, были: две сестры Дашиной мамы — двойняшки. Поэтому, когда девушке сказали на УЗИ, что у неё два плода, она восприняла эту новость без удивления. Но тут врач посмотрела ещё и увидела… третий.

Известие о тройне

«У вас тройня!» Молодая мама из Слуцка рассказала, легко ли растить сразу троих детей
Александр и Дарья Славутичи с детьми. Фото: Дмитрий Куликовский
«Это было моё первое УЗИ, — рассказывает Дарья. — Врач Курдюк меня смотрела. Смотрит-смотрит, молчит. Потом поздравила с двойней. Ну, двойня — так двойня, думаю. А она такая: «А нет, подожди… У вас тройня!».

Как тройня?! Не может быть! Тут я уже запаниковала: «Я же такая маленькая, не выхожу!». Курдюк мне: «Выходишь, куда ты денешься?».

Муж приехал с работы. Я говорю: «Садись». Он: «Что случилось?». Я говорю: «Ничего не случилось, ты просто присядь». Даю ему бумажки с УЗИ: «Читай». Он читает: «Количество плодов: три. В смысле — три? Прямо три?!». Я говорю: «Прямо три».

Очень долго приходило осознание того, что детей трое. Когда они ещё не появились, ты не понимаешь, как это будет. Только знаешь, что всё придётся покупать в тройном объёме и в трёх экземплярах".

Про тройню

«У вас тройня!» Молодая мама из Слуцка рассказала, легко ли растить сразу троих детей
Сёстры Славутич. Фото: Анастасия Самаль
Девочки внешне одинаковые, близнецы. Но по характеру совершенно разные.

«Настя у нас спокойная. Она может сама себе играть или с Катей, — говорит Дарья. — Вике нужна только мама и всё. Нет мамы — катастрофа. Если мама рядом — всё хорошо у неё, всё прекрасно. За мной, как хвост, ходит.

А Катя у нас «с шилом в попе». Носится, всё ей надо, всё отбирает, всех бьёт. Бегает и всё проверяет, контролирует. Но она у нас молодец, со всеми играет. И на руки тоже ей не принципиально, к кому идти".

Про уход за тройняшками

«У вас тройня!» Молодая мама из Слуцка рассказала, легко ли растить сразу троих детей
Дарья Славутич и её мама, которая помогает дочери нянчить тройняшек. Фото: Олеся Белая
По закону Славутичам полагалась няня от государства. Сначала Дарья была на это согласна. Супруги заполнили соответствующие документы. Но потом подумала, что ей сложно будет доверить детей чужому человеку. А мама Дарьи как раз собиралась на пенсию. И девушка предложила оформить её в качестве няни.

«Бабушка — свой человек, — говорит Дарья. — Где-то, бывает, по делам отлучиться надо. И ты не переживаешь, что дети с чужим человеком».

Как изменилась жизнь с появлением детей

Дарья говорит, что с появлением тройни время побежало намного быстрее, а на скуку или грусть его вообще нет.

«Утром проснулась, думаешь: ой, до вечера так далеко! — говорит молодая мама. — Потом позавтракали, поспали до обеда, погуляли, поужинали, искупались — и всё.
Я стала счастливее. Иногда дома бегаешь: надо приготовить, постирать, погладить, убраться. Сяду отдохнуть. А они такие классные! Они тебя за шею тянут, за волосы, целуют… Каждый раз что-то новое у них происходит. Кто-то чему-то научился. Смотришь и думаешь: как же они всё-таки быстро растут!»

Сразу трое детей — это тяжело?

«У вас тройня!» Молодая мама из Слуцка рассказала, легко ли растить сразу троих детей
Вика Славутич смотрит на куклу. Фото: Олеся Белая
Дарья говорит, что воспитывать троих детей — это, с одной стороны, сложно, но с другой — легче, чем одного.

«Легче в том плане, что ты им включаешь мультик, даёшь игрушки — и они друг с другом играют, — говорит Дарья. — Они не требуют столько внимания, сколько один ребёнок. Могут вместе прийти ко мне на кухню, за штаны дёргать. Помогают коробки достать, полотенца сбросить на пол.

Когда у моей сестры была маленькая дочка, нужно было с ней играть, развлекать, думать, чем её занять. А мои сами с собой заняты».

Сюжеты

«Мы должны показывать, что нас всё больше и больше». Интервью со Светланой Алексиевич

0
Писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сейчас временно проживает в Германии. В интервью Белорусской службе Радио Свобода она рассказывает о том, что происходит в...
Далее
Вокруг нас

Что объединяет счастливые семьи: топ-8 советов. Мужской взгляд

0
Брюс Фейлер, популярный колумнист New York Times и эксперт по семейным отношениям, в своей книге «Секреты счастливых семей» поделился мыслями о том, как достичь...
Далее
Вокруг нас

Как обезопасить ребёнка в интернете? Советы родителям

0
Как научить ребенка основам использования цифровых технологий и когда пора объяснить, что киберпространство отнюдь не безопасно? На эти вопросы ответили киберспециалисты международной компании ESET,...
Далее

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества:

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник и названия издания - "Кур'ер" или KURJER.INFO.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Болеют водители и кондукторы. В Слуцке временно отменили некоторые рейсы автобусов № 3 и № 6

0

«Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества». Лукашенко анонсировал закон «о недопустимости героизации нацизма»

0