«А нет, подожди… У вас тройня!» Молодая мама из Слуцка рассказала, легко ли растить сразу троих детей

В центре Слуцка часто можно увидеть родителей, гуляющих с коляской-паровозиком на троих. Это случчанеи их дочери

Девочкам сейчас — год и три месяца. «Кур'ер» поговорил с Дарьей о том, как их семье «привалило» такое счастье и как они с ним справляются.

Про семью

Дарья родом из деревни Буда Гресская Слуцкого района, а Александр — из Слуцка. Они встретились в кафе, когда у подруги Дарьи был день рождения. Компания парней пригласила девушек к себе за стол.

«Смотрю — парень молодой, — вспоминает Дарья. — Я ещё подумала: „Скучает, наверное, надо пообщаться с ним“. И как-то слово за слово. На следующий день созвонились. Начали общаться».

Через полтора года молодые люди поженились. Предпосылки к тому, что родятся близнецы, были: две сестры Дашиной мамы — двойняшки. Поэтому, когда девушке сказали на УЗИ, что у неё два плода, она восприняла эту новость без удивления. Но тут врач посмотрела ещё и увидела… третий.

Известие о тройне

«Это было моё первое УЗИ, — рассказывает Дарья. — Врач Курдюк меня смотрела. Смотрит-смотрит, молчит. Потом поздравила с двойней. Ну, двойня — так двойня, думаю. А она такая: «А нет, подожди… У вас тройня!».

Как тройня?! Не может быть! Тут я уже запаниковала: «Я же такая маленькая, не выхожу!». Курдюк мне: «Выходишь, куда ты денешься?».

Муж приехал с работы. Я говорю: «Садись». Он: «Что случилось?». Я говорю: «Ничего не случилось, ты просто присядь». Даю ему бумажки с УЗИ: «Читай». Он читает: «Количество плодов: три. В смысле — три? Прямо три?!». Я говорю: «Прямо три».

Очень долго приходило осознание того, что детей трое. Когда они ещё не появились, ты не понимаешь, как это будет. Только знаешь, что всё придётся покупать в тройном объёме и в трёх экземплярах".

Про тройню

Девочки внешне одинаковые, близнецы. Но по характеру совершенно разные.

«Настя у нас спокойная. Она может сама себе играть или с Катей, — говорит Дарья. — Вике нужна только мама и всё. Нет мамы — катастрофа. Если мама рядом — всё хорошо у неё, всё прекрасно. За мной, как хвост, ходит.

А Катя у нас «с шилом в попе». Носится, всё ей надо, всё отбирает, всех бьёт. Бегает и всё проверяет, контролирует. Но она у нас молодец, со всеми играет. И на руки тоже ей не принципиально, к кому идти".

Про уход за тройняшками

По закону Славутичам полагалась няня от государства. Сначала Дарья была на это согласна. Супруги заполнили соответствующие документы. Но потом подумала, что ей сложно будет доверить детей чужому человеку. А мама Дарьи как раз собиралась на пенсию. И девушка предложила оформить её в качестве няни.

«Бабушка — свой человек, — говорит Дарья. — Где-то, бывает, по делам отлучиться надо. И ты не переживаешь, что дети с чужим человеком».

Как изменилась жизнь с появлением детей

Дарья говорит, что с появлением тройни время побежало намного быстрее, а на скуку или грусть его вообще нет.

«Утром проснулась, думаешь: ой, до вечера так далеко! — говорит молодая мама. — Потом позавтракали, поспали до обеда, погуляли, поужинали, искупались — и всё.

Я стала счастливее. Иногда дома бегаешь: надо приготовить, постирать, погладить, убраться. Сяду отдохнуть. А они такие классные! Они тебя за шею тянут, за волосы, целуют… Каждый раз что-то новое у них происходит. Кто-то чему-то научился. Смотришь и думаешь: как же они всё-таки быстро растут!»

Сразу трое детей — это тяжело?

Дарья говорит, что воспитывать троих детей — это, с одной стороны, сложно, но с другой — легче, чем одного.

«Легче в том плане, что ты им включаешь мультик, даёшь игрушки — и они друг с другом играют, — говорит Дарья. — Они не требуют столько внимания, сколько один ребёнок. Могут вместе прийти ко мне на кухню, за штаны дёргать. Помогают коробки достать, полотенца сбросить на пол.

Когда у моей сестры была маленькая дочка, нужно было с ней играть, развлекать, думать, чем её занять. А мои сами с собой заняты».