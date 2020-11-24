«Сказала, чтобы надели маски, так они меня такими словами…» Соблюдают ли в Слуцке масочный режим (репортаж)

«Кур'ер» уже рассказывал о том, что на дверях общественных зданий появились таблички о масочном режиме. Также мы проводили опрос, судя по которому большинство случчан соблюдают этот режим. Наш корреспондент прошлась по городу, чтобы посмотреть, так ли это.

В автобусе

«В автобусе, куда я зашла примерно в 10 утра, было около 10 человек. В масках были все, кроме двух мальчиков-подростков. Люди, которые зашли на одной из следующих остановок, тоже были в масках все без исключения. Двое мужчин достали из карманов и надели маски уже на ступеньке автобуса.

В магазине

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В магазине «Еврошоп» в это время была всего пара покупателей. Продавец рассказала, что большинство людей приходят в масках, но есть исключения. «Молодёжь без масок заходит, — посетовала продавец. — Сказала им один раз, чтобы надели маски, так они меня такими словами, что… Но если масочный режим введён, я считаю, надо всем относиться друг к другу с уважением.

У нас продавались маски. Когда только ввели масочный режим, мы всем предлагали и быстро распродали".

В ресторане «Теремъ»

В ресторане пока не было посетителей, но все работники в зале были в масках. Кассир сказала, что без масок приходят примерно два из десяти посетителей. Кассиры просят надеть маску. Некоторые надевают, некоторые говорят, что маска с собой или в кармане. Конфликтов из-за этого с посетителями пока не было, но кассир сама только пару дней как вышла с больничного.

В аптеке

В аптеке возле «ямпольского» магазина все посетители в масках, кроме одного молодого человека в очереди. Поговорить с работником не удалось, потому что очередь была большая.

В «Маяке»

Продавец киоска с товарами для праздника в ТЦ «Маяк» рассказала, что большинство посетителей к ним приходит в масках. Без масок, может быть, один из десяти. На просьбы надеть её реагируют нормально, конфликтов не было.

Работник магазина обуви «Марко» на втором этаже рассказала, что в начале, когда только ввели масочный режим, некоторые люди возмущались на просьбы надеть маску. «Но сейчас реагируют спокойно, — сказала она. — Некоторые молча выходят и потом возвращаются в масках. Здесь можно купить их рядом в аптеке или Fix Price».