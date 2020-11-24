Случчанка с помощью спички показала эффективность масок и респираторов (видео)

Случчанка Анастасия Верёвка, которая работает медсестрой в США и лечит пациентов с коронавирусом, записала и прислала «Кур'еру» видео, на котором она показывает эффективность разных масок простым способом.

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«То, что маски помогают уменьшить распространение вируса, определились почти все. Но всё ещё остаётся вопрос, какие маски должен носить человек?

Шарфик/бандана

Тонкая ткань не создаёт особого барьера между частицами вируса и вашим организмом. Во многих публичных местах в мире они запрещены как альтернатива вместо маски.

Хирургические/медицинские маски

Хирургические/медицинские маски помогают носящему от попадания мелких частей вируса в рот и нос. Также защищают людей вокруг от распыления частиц слюны того, кто их носит, в процессе разговора. Однако обязательно фиксируйте свою маску так, чтобы она не касалась вашего рта, по возможности.

Эти маски эффективны. В период первой волны пандемии мы лечили больных, имея только эти маски две недели. Но! Маски работают гораздо лучше, если их носят все. Если вы в помещении, где у всех такие маски, — ваши шансы заболеть очень малы. Однако эти маски не защищают медработников, если пациент на вентиляции или высоких уровнях кислорода.

Маски из плотной двойной ткани

На удивление маски из плотной двойной ткани могут оказаться очень эффективны. Убедитесь, что можете её зафиксировать так, чтобы она не касалась вашего рта, по возможности.

Респираторы

Респираторы являются серьёзной защитой при многих вирусах и бактериях. Они не позволяют проникнуть частицам вируса через фильтры. Но! Недостаточно приобрести респиратор. Он должен подходить вам по размеру лица. Есть специальный тест для того, чтобы определять, какой респиратор вам подходит. Так как такой тест делают медработникам, не тратьте деньги на респиратор. Можете не угадать с размером и просто выбросить деньги. На последней части видео видны результаты защиты респиратора, не подходящего по размеру. Уровень тот же, что и у любой другой маски.

Маски действительно спасают жизни! Они должны носиться в помещении и на уличных мероприятиях, если не получается сохранить дистанцию в несколько метров от других людей. Относитесь серьёзно к здоровью близких и тех, кто рядом!» — пояснила на видео «Кур'еру» Анастасия.

РАНЕЕ. Случчанка, которая работает в США и лечит пациентов с коронавирусом, рассказала о новых симптомах COVID-19.

Кто такая Анастасия Верёвка

Случчанка Анастасия Верёвка в 2009 году уехала в США по программе «Работа и путешествие в США» и там осталась.

Потом поступила в колледж и отучилась три года на специальность «Публичное здоровье». В это же время Анастасия изучала психологию, разные организации о здоровье и все составляющие азы, которые девушке нужны были для получения бакалавра. Потом случчанка поступила в Университет Уиденер, где получила степень бакалавра как медсестра.

«Сейчас я работаю в одной из самых престижных систем больниц в Филадельфии и являюсь главной медсестрой кардиологического отделения, — рассказала о себе Анастасия нашему женскому проекту Lampa. — Люблю заниматься саморазвитием, обожаю путешествовать и пробовать всё новое, а также участвовать в волонтёрских программах. Посетила 30 штатов».

Кроме этого, у Анастасии Верёвки свой книжный клуб, в котором состоят и случчанки.