«Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества». Лукашенко анонсировал закон «о недопустимости героизации нацизма»

Белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты посла Израиля, сообщает пресс-служба.

— Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра её итогов (итогов Второй мировой войны. — Прим. ред.) и героизации нацизма (кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси). Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убеждён, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества, — заявил Лукашенко послу Израиля.

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Ранее, напомним, Лукашенко назвал бело-красно-белый флаг фашистской символикой и заявил, что не намерен терпеть её в Минске.

— Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать, — заявил он общаясь с работниками «Гомсельмаша».