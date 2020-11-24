Лукашенко: Белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны

Александр Лукашенко высказался о белорусах и ситуации в стране. 24 ноября он принял верительные грамоты послов, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность», — заявил Лукашенко.

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По его словам, только народ вправе решать, как будет развиваться страна: «Неоднократно заявлял и ещё раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство».

Верительные грамоты сегодня вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, Мальтийского ордена.