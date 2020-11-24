Несколько лет назад я побывала в Литве на стажировке по теме «Образование в Европейском союзе: опыт Литвы». Интересной была встреча в Независимом профсоюзе учителей Литвы, поразили большие права и полномочия этой организации.

40% членских взносов направляется в «первички»

В профсоюз входят не только учителя, но и технические работники, бухгалтеры, психологи и другие работники. Взносы составляют 1% от зарплаты, это правовая страховка участников организации.

Членские взносы идут на оплату работы профсоюзных лидеров. 30% взносов — в национальный фонд, 30% - на самоуправление, 40% - в «первички». Освобождённых работников республиканского независимого профсоюза всего 5.

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Что может профсоюз

Законными функциями профсоюза является представление интересов и защита прав работников на трёх уровнях: школьном, в местных органах власти (самоуправления) и на национальном.

Местное самоуправление финансирует общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения, музыкальные, спортивные школы. Независимый профсоюз учителей работает с президентом, парламентом, правительством. Одно из достижений профсоюза — они добились, чтобы парламент принял закон о финансировании и бюджете образования. Правительство определяет сумму финансирования ученика, издаёт указы о правилах сети школ.

Интересными мне показались некоторые положения в коллективных договорах. Например, учитель на каникулах может работать вне школы. За проведение экскурсий с учащимися предусмотрена большая оплата. За работу на олимпиадах положена компенсация во время каникул учащихся. Коллективный договор можно составлять долгосрочный.

Профсоюз занимается и системой оплаты труда работников. Там руководствуются правилом: чем сложнее положение об оплате, тем справедливее оплата. Средняя зарплата педагогов составляет 750 долларов. В маленьком и большом городе учителя получают одинаковую зарплату. Возможно, поэтому в маленьком городе материальное положение учителя лучше, чем в Вильнюсе, поскольку в столице всё дороже. На пенсию женщины выходят в 60 лет, мужчины — в 60,5. Пенсии за педстаж нет.

Профсоюз добивается справедливой нагрузки для учителей

Учитель имеет почасовую нагрузку. Минимальной ставки часов нет, и это прописано в коллективных договорах.

Профсоюз активно защищает права работников системы и разбирает трудовые споры по нагрузке. Если в начале учебного года споры есть по нагрузке, то создаётся комиссия между директором и коллективом. Запомнился пример, когда контролёр профсоюза по равноправию одним письмом заставила директора решить вопрос о нагрузке в пользу учителя.

Профсоюз занимается неправомерными наказаниями. Например, может принять решение «выговор отозвать». При выговоре учитель не получает премию, не может повысить квалификационную категорию. Поэтому такое решение профсоюза очень важно.

О повышении квалификации

В сферу Независимого профсоюза входит система повышения квалификации. Обязательной периодичности повышения квалификации нет. Предпочитаемая форма для учителей — однодневные стажировки. Проводятся семинары: «Развитие социального партнёрства и социального обучения», «Правовая обязанность учителя», «Правовая обязанность директора школы», «Трудовое право».

Трудовые споры на государственном уровне решают 14 комиссий. Трудовой суд прост по регламенту. К примеру, отца или мать детей до 3-х лет не могут уволить. Есть преимущества родителям детей до 16 лет. В случае травмы ученика 3 человека (учитель, член профсоюза, родитель) проводят исследование. Для дисциплинарных наказаний существует «класс одного ученика».

Система работы школы оценивается внешним аудитом, туда входят директора, учителя, ученики других школ. Цель внешнего аудита — найти плюсы и минусы. Если выявляют недостатки, то помогают их устранить. Система аудита осуществляется по специальной программе.

Участие профсоюза в выборе директора

Директора школы на контрактной основе выбирает комиссия, состоящая из двух представителей министерства, двух представителей местного самоуправления, двух представителей родительской общественности, одного учителя, одного ученика.

Отбор кандидатов в директора идёт в три этапа:

На первом этапе на протяжении 8 часов проводится тестирование в Вильнюсе. Кандидату нужно набрать не меньше 3-х баллов из пяти.

На втором этапе претендент предлагает комиссии план развития школы.

На третьем этапе проходит собеседование. Для кандидатов этап собеседования в Вильнюсе очень волнительный.

За каждый этап выставляются баллы. Набравший большее число баллов становится директором.

Директором нельзя стать, если не имел опыта завуча. А вот председатели профкомов в директора проходят.

Если директор не выполняет программу развития школы, проводится внеочередная переаттестация. Профсоюз может инициировать переаттестацию, в результате которой директор может быть отстранён от должности.

Забастовки разрешены

В Литве учителя могут бастовать для того, чтобы добиться каких-то прав или выполнения их требований. Например, была предупредительная забастовка из-за плохой концепции квалификационной аттестации. Требования бастующих были выполнены.