Варикоз: распознать и вылечить

По статистике, варикозом болеют около 25% женщин и 10% мужчин в мире. Варикоз ещё и «помолодел». Если раньше заболе вание считалось возрастным, то сейчас им болеют люди в 35−45 лет.
Врач-ангиохирург, флеболог Василий Шалупина рассказал, как современные медицинские практики помогают в лечении варикоза.
Какие симптомы характерны для варикоза?
— Я рекомендую обращать внимание на следующие симптомы: появление сосудистых звёздочек и увеличение подкожных вен ног, чувство тяжести в ногах, боли, судороги в ночное время, отёки, кожный зуд, изменение цвета кожи в районе вен, жжение. Возникает дискомфорт, человек при ходьбе быстрее устаёт.
Кто в группе риска?
— Варикоз — наследственная болезнь. Но, помимо этого, факторами риска являются беремен ность, роды, регулярные статические нагрузки.
Почему варикоз — опасное заболевание?
— Всё из-за осложне ний. Наиболее опасен тромбофлебит — тромбоз в системе поверхностных вен ног, который происходит из-за застоя крови в варикозных венах.
Если же на внутренней стенке вены есть повреждения, приводящие к воспалению, это ускоряет процесс тромбообразования с высоким риском развития тромбоэмболии лёгочной артерии (смертельно опасного состояния!).
Ещё из осложнений варикоза надо отметить долго незаживающие трофические язвы и кровотечения из варикозных вен.
Какие методы лечения варикозной болезни существуют?
— Основных — четыре.
Консервативная терапия включает использование компрессионного трикотажа, мазей и приём венотоников. Всё это уменьшает проявления венозной недостаточности, облегчает симптомы, предотвращает прогрессирование варикозной болезни. Но такая терапия не лечит варикоз.
Склеротерапия — это когда внутрь варикозной вены вводится специальный препарат, который «склеивает» её стенки. Процедура малотравма тична и рекомендована для лечения вен небольшого диаметра.
Эндовенозная лазерная коагуляция — безопасный, современный и эффективный вид лечения варикоза. Преимуществами метода являются минимальная травматичность, хороший косметический результат (не остаётся следов и шрамов), низкий процент рецидивов.
Хирургическое удаление. Поражённую вену перевязывают и удаляют.
Эта операция эффективна, но требует долгого восстановления.
Пять наивных вопросов о варикозе
1. Варикоз — это женская болезнь или мужчины тоже в зоне риска?
2.Можно ли вылечить варикоз самостоятельно?
3. С чего начинается варикоз? Сосудистые звёздочки — это уже он?
4.Варикоз можно предупредить, остановить его развитие или это поезд в одну сторону?
5.Какие виды спорта безопасны при варикозе и даже полезны?
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