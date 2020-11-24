Варикоз: распознать и вылечить

По статистике, варикозом болеют около 25% женщин и 10% мужчин в мире. Варикоз ещё и «помолодел». Если раньше заболе вание считалось возрастным, то сейчас им болеют люди в 35−45 лет.

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Врач-ангиохирург, флеболог Василий Шалупина рассказал, как современные медицинские практики помогают в лечении варикоза.

Какие симптомы характерны для варикоза?

— Я рекомендую обращать внимание на следующие симптомы: появление сосудистых звёздочек и увеличение подкожных вен ног, чувство тяжести в ногах, боли, судороги в ночное время, отёки, кожный зуд, изменение цвета кожи в районе вен, жжение. Возникает дискомфорт, человек при ходьбе быстрее устаёт.

Кто в группе риска?

— Варикоз — наследственная болезнь. Но, помимо этого, факторами риска являются беремен ность, роды, регулярные статические нагрузки.

Почему варикоз — опасное заболевание?

— Всё из-за осложне ний. Наиболее опасен тромбофлебит — тромбоз в системе поверхностных вен ног, который происходит из-за застоя крови в варикозных венах.

Если же на внутренней стенке вены есть повреждения, приводящие к воспалению, это ускоряет процесс тромбообразования с высоким риском развития тромбоэмболии лёгочной артерии (смертельно опасного состояния!).

Ещё из осложнений варикоза надо отметить долго незаживающие трофические язвы и кровотечения из варикозных вен.

Какие методы лечения варикозной болезни существуют?

— Основных — четыре.

Консервативная терапия включает использование компрессионного трикотажа, мазей и приём венотоников. Всё это уменьшает проявления венозной недостаточности, облегчает симптомы, предотвращает прогрессирование варикозной болезни. Но такая терапия не лечит варикоз.

Склеротерапия — это когда внутрь варикозной вены вводится специальный препарат, который «склеивает» её стенки. Процедура малотравма тична и рекомендована для лечения вен небольшого диаметра.

Эндовенозная лазерная коагуляция — безопасный, современный и эффективный вид лечения варикоза. Преимуществами метода являются минимальная травматичность, хороший косметический результат (не остаётся следов и шрамов), низкий процент рецидивов.

Хирургическое удаление. Поражённую вену перевязывают и удаляют.

Эта операция эффективна, но требует долгого восстановления.

Пять наивных вопросов о варикозе

1. Варикоз — это женская болезнь или мужчины тоже в зоне риска?

Варикозной болезни ног подвержены как женщины, так и мужчины. Но, по статистике, чаще болеют женщины. Причины этому — чисто женские: гормональная перестройка организма во время беременности, приём контрацептивов, ношение высоких каблуков или тесной обуви. И сидеть в позе «нога на ногу» чаще любят женщины. При этом происходит препятствие на пути венозного кровотока.

2.Можно ли вылечить варикоз самостоятельно?

К сожалению, самостоятельно вылечить варикоз невозможно. Вылечить варикоз навсегда можно с помощью оперативного вмешательства специалистов, когда удаляется основной ствол деформированной вены.

3. С чего начинается варикоз? Сосудистые звёздочки — это уже он?

Варикоз начинается с тяжести ног. Сосудистые звёздочки — это не варикоз. По большей части это косметический дефект, который не несёт угрозы для здоровья.

4.Варикоз можно предупредить, остановить его развитие или это поезд в одну сторону?

Скорее это поезд в одну сторону, так как в основном это заболевание передаётся по наследству. Предупредить можно консервативным лечением, а остановить только оперативным вмешательством.

5.Какие виды спорта безопасны при варикозе и даже полезны?

Плавание, бег, ходьба, йога.