Болеют водители и кондукторы. В Слуцке временно отменили некоторые рейсы автобусов № 3 и № 6

С четверга, 26 ноября, Автобусный парк № 2 временно приостанавливает выполнение некоторых рейсов маршрутов № 3 «Мясокомбинат — Социалистическая», № 6 «ДСУ-9 — Льнозавод». Это связано со сложной эпидситуацией — не хватает водителей и кондукторов.



Об этом «Кур'еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс».

Какие рейсы временно отменяются: