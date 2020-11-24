Болеют водители и кондукторы. В Слуцке временно отменили некоторые рейсы автобусов № 3 и № 6

С четверга, 26 ноября, Автобусный парк № 2 временно приостанавливает выполнение некоторых рейсов маршрутов № 3 «Мясокомбинат — Социалистическая», № 6 «ДСУ-9 — Льнозавод». Это связано со сложной эпидситуацией — не хватает водителей и кондукторов.
Об этом «Кур'еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс».
Какие рейсы временно отменяются:
- № 3 (рабочие дни) Мясокомбинат — 6.32, 8.38, 9.40, 11.12, 12.18, 13.22, 14.23, 15.27, 16.34, 17.38, 18.42, 20.14;
- № 3 (выходные дни) Мясокомбинат — 6.07, 7.10, 8.18, 9.20, 10.50, 11.54, 13.00;
- № 3 (рабочие дни) Социалистическая — 7.00, 9.08, 10.10, 11.44, 12.50, 13.52, 14.55, 15.59, 17.06, 18.10, 19.14, 20.40;
- № 3 (выходные дни) Социалистическая — 6.37, 7.44, 8.48, 9.50, 11.20, 12.26, 13.30;
- № 6 (все дни) ДСУ-9 — 9.20, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50;
- № 6 (все дни) Льнозавод — 9.55, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20.