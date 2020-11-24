Прошла неделя с тех пор, как в Слуцке ввели масочный режим. Если с магазинами всё понятно, то с заведениями общепита не совсем. Скоро новогодние праздники и корпоративы, а собираться большими компаниями для профилактики коронавируса всё же нежелательно.

«Кур'ер» узнал, бронируют ли случчане кафе для новогодних корпоративов и чего ждёт общепит.

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Кафе-пиццерия Pizza Smile

В пиццерии нам рассказали, что пока ничего не знают по поводу новогодних корпоративов и ждут обновления меню, которое должно приехать на этой неделе. Только после этого заведение будет принимать бронь столиков на корпоративы, но с соблюдением всех мер безопасности.

Задатка или аванса в Pizza Smile не берут. Если вдруг банкеты запретят, то сотрудники позвонят клиентам и извинятся перед ними за отмену.

Кафе «Колизей»

В кафе говорят, что принимают заявки на новогодние корпоративы, запрета на их проведение нет. В заведении берут предоплату за заказ. На вопрос, что будет с авансом, если вдруг банкеты запретят, сотрудник кафе ответил: «Мы возвращаем аванс не деньгами, а едой. Допустим, вы нам оставили аванс 50 рублей. Вы можете у нас или поужинать, или мы можем на эту сумму привезти вам доставку, которую захотите». Минимальный размер предоплаты в «Колизее» — 50 рублей.

Что касается масочного режима, в кафе работают согласно его требованиям. В «Колизее» заверили, что везде указано, что надо надевать маску. Клиенты и обслуживающий персонал носят эти средства защиты в обязательном порядке.

Развлекательный комплекс «Сорренто»

В «Сорренто» нам рассказали, что принимают заявки на новогодние корпоративы, но не уверены, будут они работать или нет. Руководство заведения тоже ждёт новостей, как и все. В торговом отделе Слуцкого райисполкома и в Слуцком ЦГиЭ заведениям общепита говорят, чтобы пока они работали.

В «Сорренто» не берут аванс — просто записывают людей. «Когда будем понимать, что точно будем работать, обзвоним людей. Тогда будем принимать заказы с авансом», — пояснили в заведении.

Ресторан «Заря»

В ресторане нам сказали, что принимают заявки на новогодние банкеты. Люди записываются, но многие потом отказываются. Пока есть записи на 24 и 25 декабря. В заведении тоже в ожидании, будет запрет на мероприятия или нет. Если это произойдёт, то аванс людям вернут обязательно.

Кафе «Вояж»

В кафе «Вояж» тоже берут заявки на корпоративы, но пока не знают, что будет дальше, как им скажут работать. Масочный режим в заведении соблюдают. В кафе берут аванс за заказ, но с учётом того, что, возможно, его надо будет вернуть — либо деньгами, либо продукцией.

Что говорят в санслужбе

Как пояснил «Кур'еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, официально запрещены массовые мероприятия, а банкеты и корпоративы нет. В Минске санслужба проводила рейды по заведениям для проверки масочного режима. В Слуцке ситуация более-менее нормальная — никого не штрафовали.

«Мы пока только активно выдаём рекомендации, чтобы потом, в случае чего, принять меры», — сказал Павел Кучко.