Что изменится в Беларуси с 1 декабря. Обзор

Приближается последний месяц года. С 1 декабря белорусов ждут изменения, хотя пока их анонсировано немного. Возрастёт размер пенсий, белорусы с гуманитарными визами смогут официально работать в Польше. Для проезда по платным дорогам можно будет купить электронную виньетку, изменится оплата некоторых услуг в Белгазпромбанке, а для ипэшников наступит срок, когда кассовые аппараты должны быть подключены к СККО (средство контроля кассового оборудования для налоговых органов).

Возрастут пенсии

С 1 декабря возрастёт размер всех трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Перерасчёт трудовых пенсий будет произведён путём корректировки фактического заработка пенсионера, исходя из средней зарплаты, применённой при предыдущем перерасчёте пенсий, с повышением её величины на 6%.

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Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии.

Белорусы с гуманитарными визами смогут работать в Польше

С 1 декабря белорусы, которые прибыли или ещё приедут в Польшу в результате политических репрессий, смогут получить не только гуманитарную защиту и соответствующую визу, но и официально трудоустроиться.

Соответствующие изменения были внесены 16 ноября в законодательство, регулирующее пребывание иностранцев в Польше. Единственным условием является разрешение на работу типа, А от будущего работодателя.

В дальнейшем белорусы, получившие гуманитарную визу, смогут подать документы для получения вида на жительство в Польше.

Появится новый способ оплаты проезда по платным дорогам

С 1 декабря можно будет через интернет купить электронную виньетку для оплаты проезда в системе BelToll (для транспортных средств общей массой не более 3,5 тонн). Её можно приобрести на 15 или 30 календарных дней, а также на календарный год. Стоимость составит 14, 22 и 75 евро соответственно и оплачивается в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на момент оплаты. Пользоваться виньеткой можно будет с 15 декабря 2020 года.

Наступит срок обязательного подключения к СККО кассового оборудования ипэшников

С 1 декабря 2020 года наступает срок обязательного подключения к СККО кассового оборудования индивидуальных предпринимателей, предусмотренный постановлением Совмина от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приёме средств платежа».

Одномоментное подключение к СККО кассового оборудования всех, кто не успел это сделать вовремя, будет невозможно. При несвоевременном подключении ИП должны будут приостановить деятельность до момента присоединения к системе.

За работу с нарушением данного требования предпринимателям грозит административная ответственность.

В Белгазпромбанке повысится плата за некоторые услуги для ИП

С 1 декабря также изменится размер вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Белгазпромбанке. В том числе