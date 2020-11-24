Ситуацию с Белгазпромбанком во вторник, 24 ноября, обсудили Александр Лукашенко и Надежда Ермакова, глава временной администрации этого банка. В пресс-службе президента сообщается, что Беларусь не собирается ликвидировать или уничтожать Белгазпромбанк, а, наоборот, сделает всё, чтобы он функционировал и приносил пользу государству.

В начале встречи Лукашенко поблагодарил Надежду Ермакову за согласие возглавить временную администрацию и за то, что она смогла стабилизировать ситуацию в Белгазпромбанке в сложный период. «В историю войдёт этот факт», — заметил он. И подчеркнул: «Банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем всё для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству».

Реклама

Лукашенко с удовлетворением отметил, что по разным докладам и отчётам о деятельности банка, в том числе контролирующих органов, он демонстрирует стабильную работу: «Банк даже получил за это время сверхплановую прибыль. Это хороший сигнал, хотя вопросы бизнеса ещё остро стоят, бизнес не полностью восстановлен. И это не связано с той политикой, которую мы проводим здесь, внутри. Это связано с той политикой, которую проводят партнёры».

Он рассчитывает, что к середине декабря, когда истечёт срок полномочий временной администрации, эти вопросы будут решены. К этому же времени предстоит сформировать новое руководство, поскольку государство делает очень серьёзную ставку на этот банк.

Лукашенко заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным судьбу банка: «Он дословно мне заявил, что банк должен работать, зачем его уничтожать? Тем более что хозяева этого банка — очень богатые люди. Имеется в виду „Газпром“ и так далее».

Белорусская сторона, по словам Лукашенко, предложила российским и другим акционерам совместно работать в Белгазпромбанке. «Не хотят работать — не надо. Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема», — сказал он.

Александр Лукашенко также сообщил, что получил информацию о результатах проверки деятельности Белгазпромбанка Комитетом госконтроля. Результаты проверки были доведены до сведения временной администрации банка и его акционеров.

«Мы это делаем открыто. Думаю, что в ближайшее время, к середине декабря, мы все процедуры закончим, — подчеркнул он. — И этот банк, я в этом убеждён, будет работать на развитие экономики».

Помимо вопросов, связанных с работой банка и формированием его будущего руководства, Лукашенко также обсудил с Надеждой Ермаковой текущую ситуацию в экономике Беларуси, а также глобальные вызовы и угрозы экономического характера.

КОНТЕКСТ. Что произошло с Белгазпромбанком

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путём в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Большинство членов правления банка оказались за решёткой.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.

«Газпром» после прихода силовиков оставил в Белгазпромбанке чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден оказывать поддержку Белгазпромбанку, выделив кредит под обеспечение на 400 миллионов белорусских рублей.