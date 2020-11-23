Нецензурно выражался и оказал неповиновение инспекторам. На 21-летнего жителя Слуцка завели уголовное дело

В Слуцке инспекторы задержали бесправника, который неоднократно привлекался к ответственности за «пьяную» езду и управление авто без прав. Об этом TUT. BY сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошёл 22 ноября около 23.40. Внимание сотрудников ГАИ привлёк Audi, который ехал по улице Гагарина с неработающей фарой. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и продолжил движение, однако через 500 метров остановился.

«Во время общения водитель нецензурно выражался и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД, в результате чего был задержан и доставлен в РОВД для дальнейшего разбирательства», — рассказали в милиции.

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Сотрудники ГАИ установили, что за рулём автомобиля находился 21-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования и дачи объяснений он отказался. Также выяснилось, что водительское удостоверение парень не получал, а с 2018 года уже 3 раза привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и 6 раз за езду без прав.

Водителя поместили в ИВС, а транспортное средство доставили на штрафстоянку. Следователи возбудили в отношении жителя Слуцка уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД).