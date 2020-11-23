На Социалистической в Слуцке закрылась «Радуга». Местные жители недовольны, что в шаговой доступности нет других продуктовых магазинов

Жительница Слуцка Галина Алексеевна обеспокоена, что на Социалистической, 58 закрылся продуктовый магазин «Радуга».

«У нас частный сектор, население пожилое, все — бабушки за семьдесят, а кому и за восемьдесят лет. В этот магазин близко было и тем, кто живёт и на Социалистической, и на Советской, и на Надречной, и в переулках. А теперь нам больше километра идти или в центр, или в 11-й городок. Я у продавцов спросила, почему закрывают, а они говорят, что аренда дорогая, невыгодно магазин держать. Хоть бы летом закрыли, а то зимой. Вот куда нам ходить?» — поинтересовалась случчанка.

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Закрытие магазина с понедельника, 23 ноября, «Кур'еру» подтвердили на «горячей линии» ТД «Радуга» и в отделе торговли и услуг Слуцкого райисполкома. Что будет располагаться в помещении на улице Социалистической, 58, пока неизвестно.

Напомним, магазин «Радуга» по этому адресу открылся в феврале 2017 года. Раньше здесь располагался магазин слуцкого бизнесмена, в 2016 году работал объект торговой сети «Златка», но просуществовал недолго.