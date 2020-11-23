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«Йога под «Лампой». Какая асана поможет уменьшить боль во время ПМС

Lampa
Lampa
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Женский проект Lampa запускает новую рубрику — «Йога под «Лампой». Каждую неделю мы будем показывать одну асану и рассказывать, как она благотворно влияет на женский организм.

Показывать асаны будет Виктория Капская, автор женского проекта Lampa, которая уже более двух лет практикует йогу.

Йога под «Лампой». Какая асана поможет уменьшить боль во время ПМС

Асана, с которой мы начнём, называется на санскрите Баддха Конасана. Танцоры, гимнасты, йоги по-русски называют её «бабочка» или «лягушка». Баддха Конасана — это одна из основных поз, которую обязательно включают в комплекс асан женской практики.

Польза от асаны Баддха Конасана

Эту асану особенно рекомендуют выполнять женщинам во время ПМС, менструации и беременности, а также тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Эта поза улучшает кровообращение в органах малого таза и нижней части спины, живота, состояние почек, мочеполовых органов, раскрывает и развивает тазобедренные суставы.

Противопоказания

Каких-то серьёзных противопоказаний к выполнению Баддха Конасаны нет. Но следует быть осторожным тем девушкам, у которых были травмы коленей или паха. В таких случаях под бёдра стоит подложить сложенные одеяла, подушки или опорные блоки для йоги.

Как правильно выполнять

  1. Сядьте на пол, выпрямите спину и вытяните ноги перед собой.
  2. Согните колени, соедините стопы, обхватите их руками и подтяните к тазу. Макушкой тянитесь вверх.
  3. Дышите медленно и спокойно. На вдохе наполняйте живот воздухом, на выдохе пытайтесь полностью опустошить его.
  4. Находитесь в этом положении от 1 до 5 минут.

Хотите попробовать йогу, полюбить её, а также узнать больше о женских практиках - подписывайтесь на Instagram-аккаунт Виктории Капской.

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По вопросам сотрудничества:

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник и названия издания - "Кур'ер" или KURJER.INFO.

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