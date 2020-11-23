«Йога под «Лампой». Какая асана поможет уменьшить боль во время ПМС

Показывать асаны будет Виктория Капская, автор женского проекта Lampa, которая уже более двух лет практикует йогу.
Асана, с которой мы начнём, называется на санскрите Баддха Конасана. Танцоры, гимнасты, йоги по-русски называют её «бабочка» или «лягушка». Баддха Конасана — это одна из основных поз, которую обязательно включают в комплекс асан женской практики.
Польза от асаны Баддха Конасана
Эту асану особенно рекомендуют выполнять женщинам во время ПМС, менструации и беременности, а также тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Эта поза улучшает кровообращение в органах малого таза и нижней части спины, живота, состояние почек, мочеполовых органов, раскрывает и развивает тазобедренные суставы.
Противопоказания
Каких-то серьёзных противопоказаний к выполнению Баддха Конасаны нет. Но следует быть осторожным тем девушкам, у которых были травмы коленей или паха. В таких случаях под бёдра стоит подложить сложенные одеяла, подушки или опорные блоки для йоги.
Как правильно выполнять
- Сядьте на пол, выпрямите спину и вытяните ноги перед собой.
- Согните колени, соедините стопы, обхватите их руками и подтяните к тазу. Макушкой тянитесь вверх.
- Дышите медленно и спокойно. На вдохе наполняйте живот воздухом, на выдохе пытайтесь полностью опустошить его.
- Находитесь в этом положении от 1 до 5 минут.
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