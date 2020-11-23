Победителям конкурса «Чудо-урожай» вручили подарки: корзины с зеленью и овощами и презенты от «Кур'ера»

Традиционный конкурс «Чудо-урожай» завершился 23 ноября награждением победителей. Их, проголосовав, выбрали читатели «Кур'ера» и спонсор — «Весёлый огородник».
Виктория Бурнашова, представитель фирмы «Весёлый огородник», лично встретилась с победителями конкурса, чтобы передать им подарки: корзины с зеленью и овощами.
- Напомним, 1-е место, по решению спонсора конкурса, — у Ольги Литошка. Она вырастила на своём участке огромные тыквы.
- 2-е место заняла Екатерина Козляк, которая поделилась с читателями историей своего первого урожая клубники.
- 3-е место — у Тамары Сушко, которая вырастила ягоды размером с куриное яйцо.
Гости редакции Ольга Литошка и Тамара Сушко также получили презенты от «Кур'ера»: фирменные магниты, брелки, наклейки и майки. В свою очередь, они угостили нас грецкими орехами и сушёной тыквой!
ВАЖНО. К сожалению, по каким-то причинам не удалось побывать на вручении Екатерине Козляк, занявшей в конкурсе 2 место. Призы ожидают её в редакции до 17 часов 24 ноября. Иначе подарок от спонсора попросту завянет.
Спасибо всем участникам конкурса! Ждём ваш чудо-урожай в следующем году!
Партнёр конкурса
РАНЕЕ. Огромные тыквы и ягоды размером с куриное яйцо. Объявляем победителей конкурса «Мой чудо-урожай»
В ТЕМУ. Как голосовали и как проходил конкурс, можно прочитать здесь.