Победителям конкурса «Чудо-урожай» вручили подарки: корзины с зеленью и овощами и презенты от «Кур'ера»

Традиционный конкурс «Чудо-урожай» завершился 23 ноября награждением победителей. Их, проголосовав, выбрали читатели «Кур'ера» и спонсор — «Весёлый огородник».

Виктория Бурнашова, представитель фирмы «Весёлый огородник», лично встретилась с победителями конкурса, чтобы передать им подарки: корзины с зеленью и овощами.

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Гости редакции Ольга Литошка и Тамара Сушко также получили презенты от «Кур'ера»: фирменные магниты, брелки, наклейки и майки. В свою очередь, они угостили нас грецкими орехами и сушёной тыквой!

ВАЖНО. К сожалению, по каким-то причинам не удалось побывать на вручении Екатерине Козляк, занявшей в конкурсе 2 место. Призы ожидают её в редакции до 17 часов 24 ноября. Иначе подарок от спонсора попросту завянет.

Спасибо всем участникам конкурса! Ждём ваш чудо-урожай в следующем году!

Партнёр конкурса

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В ТЕМУ. Как голосовали и как проходил конкурс, можно прочитать здесь.