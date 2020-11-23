Случчанин беспокоится, что вокруг деревни Лесище вырубят лес. Узнали, так ли это

Житель деревни Лесище Слуцкого района обеспокоен разговорами о том, что лес вокруг деревни, где он живёт, планируют вырубить. Действительно ли лесному массиву грозит уничтожение, «Кур'ер» узнал в лесничестве и Кировском сельском исполкоме.

Что рассказал случчанин

«Возле нашей деревни растёт единственный во всей округе лес. Дальше — только распаханные поля, — сказал Владимир, житель деревни Лесище. — В деревне жители слышали, что лес хотят спилить «на фанеру». На некоторых деревьях появились метки. Что будет на этом месте, говорят разное: кто-то — что посадят ёлки, другие — что частнику отдадут.

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Этот лес лиственный, в основном там берёзы, ель здесь плохо растёт из-за кислой почвы. Без леса деревню не представляем, всё-таки свежий воздух, грибы. Летом школьники тут проводят туристические слёты. Люди беспокоятся, ведь нас никто не спрашивает. Подгонят технику, да и спилят. Потом ничего не успеем сделать".

Что сказали в лесничестве и Кировском сельисполкоме

«С нашей стороны никакого отвода земель не было, — пояснил Руслан Финке, лесничий Уречского лесничества, на территории которого находится лесной массив. — Мы ничего не проектируем и разрешения на вырубку растительности не давали».

Сергей Мерный, председатель Кировского сельского исполкома, в чьём ведении находится деревня Лесище, также заверил, что никакие работы в лесу, который окружает этот населённый пункт, не планируются.