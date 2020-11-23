Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 16 по 22 ноября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Туровец (@ilja.turovets)

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