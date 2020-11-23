«Наши пенсионеры больше всего боятся не помочь детям, которым не хватает». Жительница Слуцка о бесплатных обедах в Харькове

Добрый день. Очень хочется ответить на публикацию о бесплатных обедах в Харькове.

Если у нас будут проводить акции по раздаче бесплатных обедов, то думаю, что могут прийти люди. Только наверняка это могут быть не пенсионеры, а те, кто не может прожить на ту зарплату, которую получают, а это 300−400 рублей. С другой стороны, могут прийти, но не решатся, так как в таком случае могут попасть в ряды СОП и рискуют попасть в зону риска неблагополучной семьи. В Минске вряд ли придут на такую акцию, а вот в райцентрах возможно.

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А вообще, наши пенсионеры боятся больше всего не остаться голодными, а не помочь детям, которым не хватает. Если всё останется как раньше, то нет уверенности, что такие акции не будут востребованными в будущем.

РАНЕЕ. Стоят на морозе и едят на улице. В Харькове пенсионерам раз в неделю дают бесплатные обеды, когда так будет в Беларуси?

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