Фотографии и истории знакомства четырёх слуцких пар.

Вадим и Екатерина Бойко

Молодожёны знакомы 10 лет. Правда, на какой-то период они расставались. Но судьба подарила им второй шанс: Вадим и Екатерина снова встретились и возобновили отношения. Предложение руки и сердца для девушки стало сюрпризом. Она на минуту вышла на балкон, а когда вернулась, её ждал Вадим с букетом и кольцом. «Я была так удивлена, что не могла говорить», — рассказывает Екатерина.

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Игорь и Алёна Огурчёнок

Молодые люди познакомились во «ВКонтакте» пять лет назад. А первое свидание случилось в Минске в Национальной библиотеке.

Сделать романтическое предложение руки и сердца Игорь не успел, хотя готовился. «Просто зашёл разговор, мы обсудили плюсы-минусы совместной жизни и пришли к обоюдному решению зарегистрировать брак», — рассказывает жених.

На медовый месяц супруги планируют поездку по Европе. «Надеемся, скоро пандемия закончится, и мы исполним свою мечту», — говорят они.

Виктор и Юлия Новик

Молодожёны познакомились на дискотеке пять лет назад. А предложение Виктор сделал самым традиционным способом — пришёл с роднёй «в сваты».

«Для меня это было ожидаемо, я к этому готовилась, всё было обговорено заранее. Поэтому эффекта неожиданности не было», — рассказывает Юлия.

Алексей и Валерия Шут

Молодожёны познакомились в прошлом году на дне рождения общего друга, а через полгода на его же свадьбе снова встретились. Тот день, 14 сентября, можно считать началом их отношений.

Предложение Алексей сделал на годовщину совместных отношений. «Это было неожиданно. Я не догадывалась, что Лёша сделает мне предложение. Я не поверила и заплакала, потом уже сказала «Да», - рассказывает Валерия.