Выполняли асаны, расслаблялись в позе трупа и пели мантры. Как в Слуцке прошёл мастер-класс по индийским танцам (фото, видео)

В субботу, 21 ноября, в танцевальной студии «12:33» прошёл мастер-класс по индийским танцам и циклическая медитация. Танцевать и расслабляться пришли 13 девушек.

Организаторы встречи — женский проект Lampa и газета «Кур'ер». Преподаватель мастер-класса — Надежда Скляренко, руководитель студии индийской культуры и танца «Наваратна».

Что было на встрече

Сначала девушки поделились, почему пришли на мастер-класс. Это и желание попробовать станцевать, как в Болливуде, и научиться чему-то новому, и интересно провести время в выходной день.

Участницы мастер-класса выучили несколько жестов, которые используются в танце. Например, «флаг», «вершина», «лебедь», «лотос» и другие. Случчанки отмечали, что по телевизору индийские танцы смотрятся намного проще, чем они есть на самом деле.

Затем девушки разучили с Надеждой одну танцевальную связку, которую выполнили под индийскую музыку, и выучили несколько эмоций, которые передаются через жесты и взгляд.

Занятие завершилось циклической медитацией, где мы выполняли асаны, расслаблялись в позе трупа и пели мантры.

«Встреча в Слуцке прошла душевно. Группа собралась замечательная, настроенная на практику. Глаза горели, всё получалось легко и непринуждённо. Минут через 10 после начала казалось, что мы уже знакомы давным-давно. После мероприятия осталось приятное послевкусие, которое сохранялось долгое время. Огромная благодарность организаторам и всем участникам», — сказала Надежда Скляренко.

Видео: Ольга Паздерина