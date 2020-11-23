Выполняли асаны, расслаблялись в позе трупа и пели мантры. Как в Слуцке прошёл мастер-класс по индийским танцам (фото, видео)

Организаторы встречи — женский проект Lampa и газета «Кур'ер». Преподаватель мастер-класса — Надежда Скляренко, руководитель студии индийской культуры и танца «Наваратна».
Что было на встрече
Сначала девушки поделились, почему пришли на мастер-класс. Это и желание попробовать станцевать, как в Болливуде, и научиться чему-то новому, и интересно провести время в выходной день.
Участницы мастер-класса выучили несколько жестов, которые используются в танце. Например, «флаг», «вершина», «лебедь», «лотос» и другие. Случчанки отмечали, что по телевизору индийские танцы смотрятся намного проще, чем они есть на самом деле.
Затем девушки разучили с Надеждой одну танцевальную связку, которую выполнили под индийскую музыку, и выучили несколько эмоций, которые передаются через жесты и взгляд.
Занятие завершилось циклической медитацией, где мы выполняли асаны, расслаблялись в позе трупа и пели мантры.
Видео: Ольга Паздерина