После работы — в патруль. Следить за общественным порядком на улицах Слуцка сотрудникам милиции помогают добровольные дружинники — работники местных предприятий и учреждений, а также просто неравнодушные граждане. О том, с какими правонарушениями чаще всего приходится сталкиваться добровольцам, какой день недели самый напряженный для дежурства и сколько платят дружинникам, пишет МЛЫН.BY

«Это не просто отбываловка, а реальная помощь»

Вечер, Слуцкий РОВД. Вместе с начальником милиции общественной безопасности Александром Семеновичем ждём добровольных дружинников, которые заступят на дежурство.

— Многие связывают создание добровольных дружин с нынешней политической ситуацией в стране. На самом же деле такая практика в Беларуси существует очень давно. Например, у нас на Случчине добровольцы патрулируют улицы вместе с правоохранителями уже много лет. Сейчас на территории города и района созданы 35 добровольных дружин. Некоторые случчане состоят в них больше пяти лет, кто-то присоединился не так давно. В любом случае мы, сотрудники милиции, рады помощи неравнодушных граждан, — отмечает Александр Семенович.

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— Неужели и правда помогают? Или это скорее так, для галочки?

— Ну что вы! Добровольные дружины оказывают значительную помощь сотрудникам органов внутренних дел. Например, для милиционера, который несёт службу в одиночку, двое дружинников — большая поддержка. С помощью добровольцев мы можем увеличить количество нарядов, их плотность, наиболее эффективно обеспечивать общественный порядок, — объясняет начальник милиции общественной безопасности. — А ещё часто члены добровольных дружин становятся свидетелями правонарушения или понятыми.

Пока беседуем, в кабинет входят первые дружинники. Перед патрулированием их ждёт обязательный инструктаж с информированием об оперативной обстановке в городе и районе.

— Участилось количество краж с дачных участков. Так, совсем недавно неизвестные похитили имущество с дачи в агрогородке Шищицы. Украли телевизор, садовую тачку, триммеры и многое другое. Если заметите что-то подозрительное, будьте начеку, — предупреждают дружинников.

Получив ценные указания, вместе с сотрудниками милиции и дружинниками отправляюсь на первое дежурство.

«Чаще всего приходится сталкиваться с нетрезвыми гражданами»

Елена и Юрий — педагоги одной из слуцких школ. В добровольной дружине состоят уже около четырёх лет.

— Как только пришли на работу, нам предложили вступить в добровольную дружину. А мы — молодые, активные, так что с радостью согласились. И не пожалели об этом ни разу, — рассказывает Юрий.

— Выходить на дежурства не страшно. Всегда чувствую поддержку напарника. Да и сотрудники патрульно-постовой службы неподалеку, знаю, что защитят в случае чего, — улыбается Елена.

Наши герои ни разу не сталкивались с тяжкими или особо тяжкими преступлениями. Чаще всего приходится иметь дело с нетрезвыми гражданами.

— Иногда встречаем пьяных и очень агрессивных хулиганов, которые пытаются разбить витрины, подраться между собой. Тогда стараемся не вступать с ними в диалог, сразу обращаемся к патрульным, — рассказывает Юрий. — А иной в подпитии ведёт себя тихо. За таких даже боишься: вдруг уснет на скамейке и замёрзнет или попадет под машину? Пытаешься поговорить, узнать о самочувствии, далеко ли живёт. Тогда вместе с сотрудниками милиции стараемся помочь.

Сегодня у молодых педагогов, можно сказать, задание по профилю: посещение семей, находящихся в социально опасном положении. Сотрудники милиции и дружинники проверят обстановку в семье и бытовые условия. И если какая-то деталь ускользнёт от строгого ока милиционера, намётанный глаз учителя её точно не пропустит. Многоэтажный дом в спальном районе Слуцка. Звоним в одну из квартир. Двери открывает мужчина, из дальней комнаты с любопытством выглядывает девочка-подросток. В доме чистота и порядок.

— Несколько лет назад отец, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал дочке расправой. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас мы регулярно проверяем эту семью, — отмечают сотрудники милиции.

Пока правоохранители беседуют с отцом, дружинники осматриваются в квартире, перебрасываются парой слов с девочкой.

— На самом деле видно, что обстановка в семье налаживается, отец действительно исправляется. Это и по ребенку заметно, и по общей атмосфере, — отмечает дружинник Елена.

«Жена волнуется, когда провожает на дежурство»

Пока Елена и Юрий инспектируют неблагополучные семьи, ещё один добровольный дружинник Сергей, работник Слуцких электросетей, вместе с милиционерами патрулирует улицы города.

— Сейчас даже и не вспомню, когда вступил в добровольную дружину у нас на предприятии. Больше шести лет назад точно, — рассказывает Сергей. — Почему стал добровольцем? У меня семья, дети, хочется, чтобы им жилось в нашем городе уютно и спокойно.

Сергей признаётся, что жена каждый раз волнуется, провожая его на дежурство. Хотя за долгие годы ему не приходилось сталкиваться с серьёзными правонарушениями.

— Чаще всего это распитие спиртного в общественном месте. Или мелкое хулиганство. Вот как-то вместе с сотрудниками милиции наткнулись в одном из дворов на подростков с пивом. Провели воспитательную беседу. В общем, дежурства проходят спокойно, — отмечает Сергей.

Впрочем, так было ровно до тех пор, пока в рейд вместе с милицией и дружинниками не отправился журналист. В этот вечер нам «повезло» нарваться сразу на несколько правонарушителей. Одного из них задержали у продуктового магазина. Мужчина вёл себя вызывающе, проявлял агрессию по отношению к правоохранителям и дружиннику, утверждал, что выпил 8 литров алкоголя. Его доставили в участок для выяснения обстоятельств. Второй был спокойнее — попросту уснул в канаве в обнимку с бутылкой спиртного. Чтобы привести его в более-менее адекватное состояние, пришлось приложить немало усилий. И помощь дружинника пришлась кстати. — Город у нас очень спокойный, хотя всегда надо быть начеку. За спокойствие на улицах должны отвечать не только милиционеры, но и мы, простые жители, — признается дружинник Сергей.