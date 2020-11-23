В Харькове пенсионерам раз в неделю дают бесплатные обеды. Через сколько лет после победы «борцунов» начнут кормить пенсионеров Беларуси?

Раз в неделю власти Харькова выдают местным пенсионерам бесплатные обеды. Украинский политик опубликовал сюжет, где рассказал о происходящем.

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Каждый раз на акцию «щедрости» приходит всё больше и больше пожилых людей. Пенсионеры стоят в очереди на морозе и едят на улице, где даже негде присесть. Вот так сегодня живут в Харькове после революции, в день её седьмой годовщины.

За счёт искажения истории государство не в состоянии прокормить общество, рассуждает Журавко. Эти пожилые люди всю жизнь работали на страну, чтобы заработать пенсию и прожить спокойно оставшуюся жизнь, но в итоге им не хватает даже на пропитание.

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