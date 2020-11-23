В поликлинике Слуцка расширяют часть этажа для пациентов с признаками ОРВИ. А ещё установили дополнительные телефоны

В Слуцкой ЦРБ часть третьего этажа взрослой поликлиники будет работать на приём пациентов с признаками простуды и коронавируса. Это связано с большим количеством людей, которым просто-напросто не хватает места в коридорах.



Также из-за жалоб пациентов, которые не могут дозвониться в поликлинику, устанавливаются дополнительные телефоны. Об этом «Кур'еру» стало известно из собственных источников.

Эту информацию редакции подтвердил и Олег Лесников, главврач Слуцкой ЦРБ. Он пояснил, что дополнительные телефоны, установленные на 3-м этаже поликлиники, уже работают с сегодняшнего дня, 23 ноября, — 7 17 44 и 7 17 38.

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Кроме этого, главврач отметил, что левое крыло 3-го этажа будет расширено, а некоторые врачи-специалисты переселятся в другие кабинеты. Также между левым и правым крылом во вторник, 24 ноября, будет установлена перегородка.

«Если того потребует эпидситуация, мы расширимся ещё больше, чтобы всем хватило места и было посвободнее», — добавил Олег Лесников.

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