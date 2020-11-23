Личный опыт. Как случчанин уехал на заработки в Польшу в разгар пандемии. Куда там можно устроиться и сколько платят

«Я полгода искал работу в Слуцке, а не найдя, в разгар второй волны коронавируса уехал на заработки за границу. Расскажу вам, как искал работодателя, какие условия предлагают гастарбайтерам сейчас, сколько можно заработать и как относятся к белорусам в связи с последними событиями в стране.

Почему решил уехать

О мерах против коронавируса

Большую часть жизни я был частным предпринимателем, занимался торговлей и услугами, но в последнее время дохода не стало, поэтому стал искать место работы. Примерно полгода смотрел вакансии в интернете, спрашивал у знакомых и друзей в Слуцке, но заработок предлагали не больше 450 рублей. Мне 45 лет, у меня семья и двое детей, которых надо поднимать. Поэтому решил работать за границей.

Сначала думал ехать в Чехию, но из-за коронавируса въезд туда закрыли, поэтому подался в Польшу. Рабочую визу сделал через фирму в Минске, по приезде её аннулировал, так как была такая договорённость. Они просто помогают выехать, а дальше ищешь работу сам. Цена вопроса — 290 рублей плюс консульские 45 рублей. Через восемь дней курьер привёз паспорт с готовой визой.

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По приезде в Польшу 10 дней отсидел на карантине, что обошлось мне в $ 80. Там в этом плане строго: перемещение отслеживают по геолокации, а раз в день к дому подъезжает полиция и проверяет, что ты на месте. Везде нужно быть в маске, за нарушение — штраф 500 злотых, это примерно 338 рублей. В такси водитель отгорожен от пассажиров перегородкой, и садиться на переднее сиденье нельзя.

Болеют многие, «скорые» носятся по дорогам постоянно. Но поляки пережили стресс весной. Сейчас не паникуют, а старательно соблюдают меры безопасности.

«Пьёшь или нет?»

Во время 10-дневного карантина я искал работу через интернет, в Facebook много групп «Работа для белорусов». Больше всего нужны строители, плиточники, отделочники, рабочие на предприятия, грузоперевозчики, водители такси. Для женщин много вакансий на складах и на конвейере, по уходу за больными коронавирусом на дому или в больнице. Здесь развёрнуто много временных госпиталей на стадионах. Из квалифицированных кадров нужны медработники.

Если нет специальности, то работу всё равно найдёшь, но рабочий день будет по 10−12 часов, а заработок — по $ 50−60 в день. Меня приняли после первого же собеседования, которое было коротким. Владелец спросил: «Что умеешь, что можешь?», «Пьёшь или нет?».

Украинцев с белорусами не смешивают

Я устроился в бригаду по монтажу систем видеонаблюдения. Со мной работают парни из Гродно и Бреста. Некоторые из них работали раньше в России, но заработки там упали, поэтому они перебрались в Польшу.

Бригады рабочих подбираются по национальному признаку: украинцев с белорусами не смешивают — разный менталитет.

Об условиях работы

Работодатель заключил с нами официальный трудовой договор, свозил на медосмотр, где врач в том числе взял тест на коронавирус. Оформили банковскую карту, на которую два раза в месяц переводится зарплата. Для нас всё это было бесплатно. Также начальник отчисляет за нас налоги государству, поэтому платить в Беларуси нам их не нужно.

Работа у нас разъездная, выполняем заказы во всех городах страны. Работодатель выдал нам инструмент, транспорт и спецодежду. Жильё оплачивает он сам. Общение с ним происходит через Viber: сбрасывает заказы и адрес жилья, где остановиться. Но несмотря на удалённость, он ведёт строгий контроль за выполнением работ: пересылаем ему фото- и видеоотчёты.

Поскольку монтируем оборудование на улице, то рабочий день длится, только пока светло: примерно с 8 утра до 4 часов вечера, без выходных дней. Заработок — около $ 1200.

Жильё и питание

Переезжаем с места на место один-два раза в неделю. Жильё, как правило, комфортное — мотель или частный дом со всеми удобствами. В Польше хозяева часто сдают один этаж постояльцам, а на втором живут сами.

Питаемся самостоятельно: заказываем доставку готовых блюд или покупаем полуфабрикаты, здесь их большой выбор, вечером разогреваем в микроволновке. В день на питание уходит $ 8−10.

Продукты стоят примерно как в Беларуси: «молочка» чуть дешевле, хлеб — дороже. Например, мясо на акциях в переводе на белорусские деньги — 2,5−3,5 рубля, молоко — 1,2 рубля за литр, сметана — 1,2 рубля за 250 граммов, кофе — от 5 до 15 рублей, пиво — 1,5−1,7 рубля.

О жизни и отношении поляков к белорусам

Самое тяжёлое для меня — быть вдалеке от родных, скучаю по жене и детям. Понятно, что поехал от безвыходности, ведь заработать на более-менее сносную жизнь в Слуцке невозможно.

На Рождество мог бы поехать домой, но боюсь, что назад не пустят, ведь обстановка в Беларуси меняется каждый день и не знаешь, чего ждать. Возможно, что в рождественские выходные поедем посмотреть другие европейские страны. Пока особых запретов из-за коронавируса на передвижение нет, только на границах медицинские посты, где измеряют температуру.

Поляки сочувствуют нам, когда узнают, что мы из Беларуси, из-за ситуации в нашей стране".