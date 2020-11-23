Пенсионерку Нину Щербук «скорая» привезла в Слуцкую ЦРБ в тяжёлом состоянии и, как потом выяснилось, с 95% поражения лёгких. Она лечилась в инфекционном отделении № 4, палата № 19. Женщина поправилась и позвонила в «Кур'ер», чтобы поблагодарить медиков, которые её спасали и лечили. Она поделилась своей историей выздоровления.

«Я очень хочу поблагодарить всех врачей, медсестёр на «скорой» и в отделении, где меня лечили от коронавируса, — с этих слов начала Нина Михайловна свой рассказ. — Сейчас многие их ругают, а я хочу поблагодарить!

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Я, когда заболела, не думала, что это COVID. Первую неделю была дома, лечилась сама, врача не вызывала. А потом — во рту появились язвы, прямо ямы.

16 октября резко стало хуже. Всё произошло как-то моментально, чуть ли не за два часа стало очень плохо — тело ломило, невозможно было прикоснуться, температура под 40 подскочила.

«От них шла какая-то уверенность»

Я вызвала «скорую». Молодцы, приехали быстро. В приёмное отделение Слуцкой больницы я поступила в начале двенадцатого ночи. Там дежурил врач, как я потом узнала, Николай Анатольевич Луцевич. На меня очень подействовало поведение медиков. Они действовали спокойно, чётко, я даже успокоилась. От них шла какая-то уверенность, там я поняла, что поправлюсь. От Николая Анатольевича исходила тёплая волна, говорил тихо, чётко задавал вопросы, внимательно выслушивал — когда заболела, как протекала болезнь… Даже от его голоса мне стало спокойнее. Я слышала, как он сказал: «Женщина тяжёлая, нужно всё сделать сегодня». У меня взяли анализы, сделали КТ, положили в палату. Слышала, как он говорил, чтобы следили за мной, если что — забирать в реанимацию. Но я подумала — буду выкарабкиваться здесь. Мне сказали, что делать, дали кислород, уколы сделали, показали, как лежать на животе. Утром Николай Анатольевич пришёл в палату с молодым врачом. Они сказали, что я молодец, оклемалась, пока переводить в реанимацию не будут.

«С благодарностью думаю обо всех»

Первую неделю было нелегко: капельницы, уколы, кислород, не ела ничего. Поражение лёгких было 95%. Сейчас с благодарностью думаю обо всех, кто мне помогал поправляться: о работниках «скорой», что быстро приехали, о Луцевиче — за спокойную уверенность, которую он и в меня вселил, о враче Рябцевой и, конечно, о медсёстрах. Лиц их не знаю — они там все в защитных одеждах, все одинаковые — спасают и всё. Какие замечательные сестрички были в нашем отделении! Я поражалась, как они в этой неудобной одежде, двух перчатках попадали в мои плохие вены! А разговаривали как! Мы и «куколки», и «мои хорошие». Нас в палате лежало четверо, всех пытались приободрить, шутили. Что много капельниц приходится ставить — не злились. ОТ РЕДАКЦИИ. «Кур'ер» узнал имена медсестёр и санитарок, которые работают в этом отделении. Медсёстры: Елена Бадыль, Вероника Былинович, Наталья Безбородова, Лариса Бересневич, Виктория Борушко, Людмила Воронцова, Светлана Леус, Светлана Маковская, Виктория Филипович, Светлана Щербицкая. Санитарки: О. Балакир, Т. Усович, В. Канышко, В. Синеговская, А. Волк, В. Сороговец, В. Шимановская, Н. Долбик, И. Паскаль, М. Крепская, Н. Сенюта, Т. Кобер.

«Говорила себе, что хочу выжить»

Я думаю, что мне помогли медики и мой настрой. Говорила себе, что мне нужно выжить, что хочу ещё пожить. Подбадривала себя и чувствовала, что силы возвращаются. Даже врач заметил: «Женщина, вашего позитива хватило бы не на одного человека!».

Я смотрела на других, некоторые просто лежали без движения, а я себе постоянно говорила: «Буду стараться, выкарабкаюсь!».

Про восстановление

Сразу я и не понимала, какое у меня поражение лёгких, две недели была как в тумане, при поступлении сатурация была 80, а за два дня стала больше 90. На второй неделе лечения поднялась вечером и поползла в душ. Подумала, наши предки лечились баней, водой, а я буду душем. Каждый день, шатаясь, с палочкой потихоньку шла и мылась. И так всю неделю. В больнице я пробыла 14 дней. Когда полегчало и тест на антитела был отрицательный, мне предложили реабилитацию в «Загорье». И хотя врач советовал ехать, я отказалась. Там ведь как — в санаторий нужно ехать сразу из больницы, а когда столько дней пролежал, хочется домой — помыться по-человечески, переодеться. Да и побоялась, вдруг там холодно, одежды тёплой не было. Когда выписали, была ещё очень слабой и в лёгких — фиброз. Думала, что не восстановлюсь. Первые дни дома больше лежала из-за слабости. Потихоньку стала вставать, сейчас делаю упражнения, приседаю, надуваю шарики, выхожу на короткие прогулки, что-то готовлю. Я пью отвары трав, ведь лекарства повлияли на желудок.

«Люди бездумно относятся к себе и друг к другу»

В день выписки поразилась тому, как люди бездумно относятся к себе и друг к другу. Муж забрал меня, остановились у магазина, он пошёл за продуктами. Я сижу, смотрю в окно — мимо едут автобусы, час пик, людей, как селёдки в бочке, и все без масок! Ну, может одна женщина в маске была. Насколько же мы не понимаем угрозы! Кому-то повезёт и выскочит, а другим — нет.

Там лежал мужчина, лет сорока, и лёгкие были поражены меньше, чем у меня, а умер, и в палате женщина умерла. Не так всё просто, как думают многие".

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