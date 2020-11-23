«Хочу поддержать издание». Жительница Слуцка оплатила подписку на газету «Інфа-Кур'ер» для десяти человек

Случчанка Алёна пришла в редакцию «Кур'ера» и оплатила подписку для десяти человек — каждому на два месяца. Мы спросили у неё, что это за люди и почему она купила им подписку.

Девушка рассказала, что активно ведёт соцсети и решила провести акцию. Алёна предложила подписчикам выслать данные своих родных и знакомых старшего возраста, кого бы они хотели подписать на «Інфа-Кур'ер». И таким образом нашла, кому дарить подписку.

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Она сделала это для того, чтобы помочь людям старшего поколения, у которых нет интернета, получить информацию не только из телевизора. По мнению случчанки, «Кур'ер» публикует достаточно объективную информацию.

«Ну и я хочу поддержать издание», — добавила Алёна.

Вы тоже можете подписать на «Кур'ер» ваших близких. Если у вас есть возможность, подарите подписку самым слабым и незащищённым — многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам. Так вы поддержите и их, и нас!

В ТЕМУ. Благодаря помощи читателя три слуцких пенсионера получили подписку на «Інфа-Кур'ер»

Стартовала подписная кампания на 2021 год

Где оформить подписку на «Кур'ер»

На почте и в отделениях почтовой связи.

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по телефону (801 795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему « Интернет-подписка » — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты».

» — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты». При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты по адресу: г. Слуцк, улица Ленина, 128. В будние дни с 9 до 17 часов, обед — с 13 до 14 часов.

Сколько стоит подписка в I полугодии 2021-го

Индивидуальная:

1 месяц — 4,80 рубля,

3 месяца — 14,40 рубля,

6 месяцев — 28,80 рубля.

Ведомственная:

1 месяц — 5,10 рубля,

3 месяца — 15,30 рубля,

6 месяцев — 30,60 рубля.

Подписной индекс: 64 066.

Что читатель получает с подпиской

Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, сканирование, распечатку, отправку по факсу и другие.

Бесплатная публикация в газете:

поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, модуль до 25 см² );

); одного частного объявления в разделах «Продам» или «Куплю». Объявление будет публиковаться в номерах газеты, на которые оформлена подписка.

До 25 ноября ещё можно подписаться на декабрьские номера «Кур'ера». За 5 номеров вы заплатите всего 4,65 рубля!