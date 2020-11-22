Союз рыжих: чем отличаются рыжеволосые люди и что их объединяет

Шотландский фотограф Киран Доддс семь лет фотографировал по всему миру рыжеволосых людей.

Сам Киран, которому 40 лет, тоже рыжий, как он говорит, типичный шотландец. Но его проект — о рыжих как глобальном феномене.

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«Речь вообще не о волосах, — признается он. — Речь о человеческой сущности и о том, что все мы сделаны из одного теста. И это очень заметно, если посмотреть на рыжеволосых». Шотландия — это место, где рыжеволосых пруд пруди, так что Кирану не пришлось долго искать их, чтобы сфотографировать для своего проекта.

Он также побывал в Лондоне на Всемирном дне рыжих, где встретил людей со всего мира.

Затем он отправился в Пермь — еще одно место, где много рыжеволосых. Этот город находится на одной широте с севером Шотландии.

Рыжеволосые люди чаще встречаются в более северных широтах, поскольку генная адаптация позволяет им получать витамин D даже в условиях, когда солнца очень мало.

Однако Киран посетил и теплые места, такие как Карибские острова, и нашел там, в местечке под названием «Пляж сокровищ», много местных рыжих ямайцев, которым достались гены первых шотландских моряков, прибывших в эти широты, и местных поселенцев. В результате у Кирана получилась книга-альбом под названием «Рыжие».

Он выбрал именно это слово, несмотря на то, что иногда оно звучит как обидное.

«Мне кажется, это как раз очень верное описание. Потому что этот цвет волос не красный, как почтовый ящик или кровь, а это смешение золотого, желтого и красного», — говорит фотограф.

Сам автор рассказывает, что во время съемок, в какой бы точке мира он ни находился, слышал очень похожие рассказы про то, что и ему приходилось переживать, когда он рос рыжеволосым мальчишкой.

«Практически везде одно и то же. Когда ты еще маленький ребенок, твои рыжие волосы находят удивительным и тебя осыпают комплиментами», — рассказывает Киран.