Первые признаки, которые расскажут о беременности. И это не «задержка»

Женщинам, планирующим ребенка, бывает очень сложно дождаться результата теста, ведь делать его желательно уже после «задержки» менструации. Однако существуют признаки, которые укажут на беременность почти сразу.

Быстрая смена настроения

Часто будущие мамы на самых ранних сроках могут заметить, как быстро у них меняется настроение: то им хочется смеяться, то у них наступает забывчивость и рассеянность, а бывает, что начинается резкая раздражительность и даже агрессия. Такое неустойчивое состояние неслучайно: за эмоциональное «разнообразие» отвечает особенно активный в этот период жизни гормон прогестерон.

Правда, по одному такому признаку рано делать выводы о беременности, ведь эмоциональные «бури» могут застать врасплох и при ПМС. Но если раньше женщина не наблюдала у себя подобных всплесков настроения перед началом критических дней, то изменения могут навести на мысль о зарождении внутри новой жизни.

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Физические проявления, которые указывают на беременность

— Болезненные ощущения в груди

При беременности всех женщин начинает объединять одно: им больше не хочется прикосновений к груди, потому что это может вызвать дискомфорт или даже боль, особенно в области соска. Можно заметить также небольшое набухание. Опять же по одному этому признаку нельзя делать вывод о беременности, ведь грудь может болеть и перед наступлением месячных, и при других обстоятельствах, например, при мастите.

— Потягивающие ощущения внизу живота и в пояснице

При развитии зародыша в органы малого таза и в матку приливает больше крови: это позволяет эмбриону получать кислород и необходимые питательные вещества. Иногда это сопровождается потягиванием и небольшим покалыванием. И все это естественный физиологический процесс.

По той же причине у женщин с наступлением беременности могут обостриться такие заболевания, как геморрой и варикоз. Правда, такие неприятные изменения заметны скорее повторнородящим мамам, а у тех, кто ожидает первенца, эти проблемы могут возникнуть лишь во второй половине беременности.

— Частые позывы в туалет

С ранних сроков беременности и до самого ее конца женщины жалуются на учащенное мочеиспускание. Связано это с действием прогестерона и усилением притока крови к органам малого таза, мочевому пузырю и почкам. По этим не самым приятным ощущениям будущая мама может предположить, что беременна.

— Небольшое выделение крови

Бывает, что через 1−2 недели после полового акта у женщины могут появиться сукровичные выделения: буквально несколько капель, которые можно заметить на нижнем белье или после похода в туалет.

Такие выделения — результат проникновения оплодотворенной яйцеклетки через стенки матки, в результате чего происходит небольшое разрушение кровеносных сосудов. Это не опасно, безболезненно и порой вовсе незаметно. Если женщина не обнаружила этих выделений, то это не повод бить панику: кто-то может их просто не заметить, а у кого-то и вовсе их не будет.

— Тошнота

Чаще всего тошноту беременные женщины начинают ощущать начиная с четвертой недели. Однако бывают случаи, когда такое состояние появляется уже через семь дней после зачатия. Кому-то это помогает распознать у себя беременность. Иногда к тошноте добавляются головокружение, отвращение к запахам и даже обмороки.

— Легкая простуда

На ранних сроках беременности многие женщины начинают чувствовать первые простудные признаки: сильную утомляемость, недомогание, незначительное, но все же повышение температуры. Эти симптомы появляются потому, что иммунная система будущей мамы ослабевает, чтобы не отторгнуть плод, и становится более уязвимой к разным вирусам.

— Повышение артериального давления

Понять, беременна ли женщина, можно, измеряя у нее каждый день артериальное давление. В ряде случаев оно становится ниже, чем привычные нормальные показатели. Врачи называют это артериальной гипотензией. Она часто сопровождается слабостью, сонливостью, одышкой, раздражительностью, снижением работоспособности и нарушением сна.

— Увеличение базальной (ректальной) температуры

Если женщина очень долго готовится к материнству, а потом тщательно отслеживает все изменения в своем теле, то она наверняка ведет дневник базальной температуры (обычно не менее трех месяцев). Определяют такую температуру просто: градусником в прямой кишке каждый день по утрам. Главное, находиться в состоянии покоя и обязательно спать до этого больше 4-х часов.

Чтобы понять, как меняется базальная температура, и узнать, беременна ли женщина, достаточно знать два момента:

перед овуляцией она снижается на 0,2−0,4 градуса;

если произошло зачатие, то такая температура повышается до 37 градусов.

Такой показатель может помочь распознать начало беременности.

Стоит ли доверять задержке месячных?

Важно помнить, что задержка может произойти не только при зачатии, но и при смене климата, гормональном сбое или появлении серьезного заболевания. Если у женщины ранее наблюдался нерегулярный менструальный цикл, то задержка месячных также необязательно будет указывать на наступление беременности. Но тех, у кого всегда были регулярные менструации, такой факт может насторожить.

Как снять все сомнения

— Тест на беременность

Если никаких особенных физических проявлений вы не заметили, поможет тест на беременность. Лучше всего выбирать тот, на упаковке которого написано 10 мЕд/мл — этот показатель влияет на достоверность теста. Чем меньше цифра, тем точнее результат. Делать тест эффективнее всего спустя две недели после зачатия: на 4 или 5 неделе после первого дня начала менструации.

— Анализ крови на В-ХГЧ

Если нет возможности сходить к гинекологу, можно сдать кровь на общий В-ХГЧ (хорионический гонадотропин). Этот гормон начинает вырабатываться в организме женщины уже с первых часов после того, как произошло зачатие.

Результат анализа поможет определить беременность уже через одну неделю после зачатия.

— Посещение врача

Чтобы успокоиться и быть уверенной в том, что беременность наступила, нужно посетить гинеколога. Во время осмотра он сможет определить, есть ли первые признаки беременности или их нет и все сопутствующие изменения в организме вызваны другими причинами.

— УЗИ

Эту процедуру можно пройти самостоятельно до посещения гинеколога. Специалисты рекомендуют делать ее не ранее чем через 3, а то и 5 недель после полового акта. На таком раннем сроке можно определить срок беременности, расположение плодного яйца и послушать сердцебиение эмбриона.