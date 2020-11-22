В воскресенье, 22 ноября, состоялся матч 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Неман» (Гродно) и ФК «Слуцк».



В первом тайме был забит единственный мяч на 29-й минуте встречи. Гегам Кадимян (полузащитник ФК «Неман») воспользовался фланговой передачей одноклубника Жан Мореля По и с лёту отправил мяч в ворота случчан. Больше забитых голов в первом тайме и матче не было.

После прошедшего матча в турнирной таблице ФК «Слуцк» закрепился на четырнадцатом месте (в зоне «стыковых» матчей). У случчан 27 очков в активе. Отрыв от команды, находящейся на тринадцатой строчке (ФК «Городея»), составляет три очка.

Вне зависимости от того, как будет сыгран 30-й тур чемпионата, случчане по итогам сезона сыграют «стыковые» матчи со столичными «Крумкачами».

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Индивидуальный тотал ФК «Неман» с коэффициентом 1.63 в мачте сыграл.