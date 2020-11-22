Что объединяет счастливые семьи: топ-8 советов. Мужской взгляд

Брюс Фейлер, популярный колумнист New York Times и эксперт по семейным отношениям, в своей книге «Секреты счастливых семей» поделился мыслями о том, как достичь гармонии и понимания между близкими людьми.

Автор решил написать такую книгу, которую сам больше всего хотел бы прочесть как муж, отец, дядя, брат и повзрослевший ребенок. «Моей целью было создать руководство для счастливых семей», — заявил Брюс Фейлер. Все семьи разные, и критерии хороших отношений могут очень сильно отличаться. Но какие-то тезисы, возможно, стоит принять к сведению.

1. Практикуйте еженедельные семейные собрания

Опросы показывают, что удовлетворенность жизнью определяется временем, проведенным с дорогими для вас людьми. Автор книги советует практиковать в семье еженедельные «посиделки».

Реклама

Ключевые вопросы, на которые должны ответить все члены семьи это:

Что было хорошего в нашей семье на этой неделе?

Что пошло не так?

Над чем мы будем работать на следующей неделе?

Такой деловой подход, по мнению Брюса Фейлера, пригодится не только в бизнесе, но и в семье. Конечно, эти встречи не должны проходить в форме «отчетов», но некоторый анализ в свободной форме может улучшить качество отношений.

2. Дайте детям больше прав

Так сложилось, что родители выступают чаще всего с позиции «над» детьми. Они думают, что у них больше опыта, поэтому имеют право указывать, что делать детям.

Автор книги советует отдать главную роль детям в их собственном воспитании. И подкрепляет свой вывод исследованием ученых Калифорнийского университета. Исследователи обнаружили, что у детей, которые сами планируют свое время, ставят еженедельные цели и оценивают свою работу, улучшаются организационные навыки. Это помогает им научиться самодисциплине, взвешивать все за и против, принимая решения. Так в детях воспитывается осознанное отношение к жизни.

3. Помните, что родители не идеальны

Мамы и папы стремятся выглядеть успешными в глазах детей. Они готовы убедить самих себя, что опытны во всех вопросах. Но такая модель лидерства далека от идеала.

В 2012 году ученые из Массачусетского технологического института опубликовали материал на тему «Секреты успешных команд». Исследователи пришли к выводу, что в самых эффективных командах нет главного лидера. Члены успешной команды обсуждают все вопросы друг с другом; они регулярно проводят собрания, на которых все высказываются в равной мере. Каждый в равной степени может вносить предложения и каждый может ошибаться, проявить свою некомпетентность.

4. Будьте гибкими

Родители часто создают множество правил и стараются их придерживаться. Мамы и папы считают, что с помощью таких правил они способны предвидеть любую проблему, которая возникнет в будущем. Но это почти невозможно. Важно быть гибкими, убежден Брюс Фейлер. Не стоит создавать свод жестких пожизненных правил, которые обязательны для исполнения.

5. Много разговаривайте

В счастливых семьях люди много разговаривают между собой. Самым эффективным считается общение, к которому относятся беседы за едой и во время путешествий, споры между супругами и выяснения отношений между братьями и сестрами. Важно обсуждать любые темы — от денег до секса. Это и есть ключевой компонент семейного счастья, убежден автор книги.

Если вы хотите, чтобы ваша семья стала счастливее, больше говорите друг с другом. Не только обсуждайте проблемы, но и проговаривайте, как вы успешно все вместе справляетесь с жизненными трудностями.

6. Используйте формулу «10−50−1»

«10» — стремитесь к тому, чтобы во время еды хотя бы 10 минут уделять качественному общению с детьми.

«50» — позвольте детям говорить по меньшей мере половину этого времени. Сделайте так, чтобы они говорили как можно больше о себе, о своем настроении, о том, что их беспокоит.

«1» — учите детей одному новому слову за каждым приемом пищи. Большой словарный запас — хорошее качество для жизни, считает Брюс Фейлер.

7. Устраивайте вечер автобиографий

Есть ещё один ценный навык, который родители могут привить своим детям — это умение рассказать простую историю из своей жизни. Примерно с пяти лет дети могут описывать прошлые события, но это умение необходимо развивать. Стол, за которым собирается семья, — хорошее место для такой практики.

Попросите ребенка вспомнить какое-нибудь запомнившееся ему событие из прошлого. Затем задайте ему вопросы, которые психологи называют «уточняющими»: кто? что? когда? где? почему? Эти вопросы помогают развить память и самосознание.

Исследователи из Бостона сравнили американских родителей с родителями из Кореи, Китая и Японии и выяснили, что американские матери задают больше уточняющих вопросов своим трёхлетним детям и реагируют на услышанное более позитивно. Это мотивирует детей чаще рассказывать различные истории.

А вот азиатские матери прежде всего фокусируются на дисциплине и труде. Когда исследователи несколько лет спустя вновь обратились к тем же детям, они обнаружили, что американские дети могут вспомнить больше деталей из своего прошлого и воспринимают свое детство как более счастливое.

8. Установите правила для бабушек

Бабушкин дом — её правила. Родительский дом — их правила. Когда родители приезжают к бабушке на выходные — она устанавливает границы. Если бабушки приезжают к вам в дом, чтобы помочь — не позволяйте нарушать заведенный вами порядок.

Бабушкам разрешается давать любые советы, но только в том случае, если они не обижаются, когда родители к этим рекомендациям не прислушиваются.

Бабушки не должны пытаться стать для детей родителями. Когда бабушки критикуют вас за то, что едят дети, во сколько они ложатся спать или какие у них манеры, они думают, что просто комментируют их поведение, но на самом деле они оценивают ваш брак. Дайте понять это бабушкам.

Родители часто не могут прийти к согласию между собой по этим вопросам — и вдруг бабушки встревают между вами. Как бы сильно вы их ни любили, не позволяйте им навязывать им свою точку зрения, разрушая вашу семью, убежден Брюс Фейлер.