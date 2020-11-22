Происшествия на выходных: нашли семью, которая больше 2-х месяцев пряталась в лесу «от коронавируса и чипирования»

На воскресных протестах в Минске и других городах, по информации правозащитников, задержали не менее 210 человек (сведения на 18.00). Силовики применяли спецсредства.

Среди задержанных, по данным правозащитников, — известный музыкант и актёр, вокалист групп «Петля пристрастия» и «Кассиопея» Илья Черепко-Самохвалов. TUT.BY

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В Беларуси 1564 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Всего с начала пандемии в стране выявлено 123 999 людей с коронавирусом. Выздоровели и выписаны за всё время пандемии 103 848 пациентов с COVID-19 (плюс 1735 за сутки), умерло 1 096 человек (плюс семь за сутки). TUT.BY

Семья из Столбцовского района больше 2-х месяцев пряталась в лесу от коронавируса и «чипирования», но её нашли

Семья живёт в деревне Задворье. В ней 4 человека: 36-летние родители и дети 17 и 12 лет. В ночь на 6 сентября они ушли из дома в неизвестном направлении, оставив записку, что «уехали путешествовать по большой стране».

Больше двух месяцев семью искали в Налибокской пуще милиция, МЧС, отряд «Ангел», местные жители и лесхоз. 20 ноября похожую по приметам женщину видели в магазине. В итоге нашли военную палатку, где жила семья.

После осмотра врачами семья вернулась домой. Взрослые рассказали, что посмотрели псевдонаучный телеканал, на котором говорили, что вместе с вакциной от вируса «людям будут вводиться некие чипы». Чтобы «избежать чипирования», семья решила переждать в лесу. TUT.BY

Под Гродно столкнулись «Ауди» и «Фольксваген». Погибли два человека

Под Могилёвом выпавшие из прицепа МАЗа брёвна убили велосипедиста

Две легковые машины столкнулись лоб в лоб. 35-летний пассажир «Фольксвагена», который ехал на переднем сидении, умер на месте. 24-летнюю пассажирку «Ауди» доставили в больницу, где она умерла. 28-летний водитель «Фольксвагена» тоже был доставлен в больницу. Его 5-летняя дочь, которая сидела сзади в детском кресле, не получила серьёзных травм.

Авария случилась в субботу около 13.30 в Могилёвском районе. 28-летний водитель МАЗа вёз брёвна в прицепе. На закруглении дороги лопнула рессора правого заднего колеса. Прицеп опрокинулся, а брёвна рассыпались по дороге, попав в 68-летнего велосипедиста и 64-летнего водителя мотоблока. Велосипедист умер, а водителя мотоблока доставили в больницу с травмами. TUT.BY

Под Дрибином «Мицубиси» насмерть сбила женщину

Около 19.30 в субботу 37-летняя водитель «Мицубиси» ехала со стороны Могилёва по трассе и под Дрибином сбила 60-летнюю женщину. Та умерла на месте. По предварительной информации, женщина шла по проезжей части без светоотражающих элементов. TUT.BY

В Приморье в России десятки тысяч человек остались без света из-за ледяного дождя

Первоначально из-за последствий ледяного дождя оказались обесточены жилища 150 тысяч человек. Больше других пострадали районы городов Владивосток и Артём. Через сутки без электричества остались ещё 60 тысяч человек. С тех пор несколько крупных подстанций возобновили работу. Но утром в воскресенье всё ещё оставались без света жители 41 населённого пункта.

От ледяного дождя погиб 60-летний бездомный во Владивостоке. Его тело нашли возле Покровского собора вмёрзшим в лёд. В наиболее пострадавших регионах ввели режим ЧС. Во Владивостоке организовали полевые кухни и пункты временного размещения. Медуза, фото ТАСС