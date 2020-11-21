ФК «Слуцк» сыграет на выезде против гродненского «Немана». Прогноз на матч

В воскресенье, 22 ноября, в рамках 29-ого тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги ФК «Слуцк» сыграет на выезде против гродненского «Немана». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 14:00. Матч пройдёт на стадионе ЦСК «Неман» (Гродно). Игра пройдёт без зрителей. Об этом было сообщено в официальном твиттере ФК «Неман».

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Неман» (Гродно). Команда из Гродно впервые за шесть лет может получить право на участие в Лиге Европы. Напомним, последний такой шанс у команды был в июле 2014 года, когда команда уступила во втором квалификационном раунде Лиги Европы исландскому «Хабнарфьордюру» по сумме двух матчей 3:1. Сейчас, для выхода в еврокубки, команде нужно закрепиться в тройке призёров. До конца чемпионата остается два матча, вровень с «Неманом» идёт жодинское «Торпедо-БелАЗ», а на пятки наступают минское и брестское «Динамо». С командой из Бреста «Неман» ещё встретится в заключительном, 30-ом туре чемпионата.

Ставки слишком высоки, в соперниках сейчас «Слуцк», который вот-вот может сыграть переходные матчи с третьей командой первой лиги. Исход достаточно предсказуем. Всеми правдами и неправдами команда из Гродно должна побеждать на своём поле.

ФК «Слуцк». Чем ближе финиш чемпионата, тем плачевнее положение случчан в турнирной таблице. На сегодняшний день остаются мизерные шансы на то, что «бело-синие» закончат сезон не на 13-ом месте (месте стыковых матчей). Более того, в случае поражения в матче с «Неманом» наша команда с вероятностью в 100% будет играть в стыковых матчах. А заключительный матч со «Смолевичами» будет сыгран лишь для галочки.

В первой лиге сезон закончен. Речицкий «Спутник» и ФК «Гомель» вышли в первую лигу. На третьей строчке расположились столичные «Крумкачы», которые и составят компанию 13-ой команде высшей лиги. Хватит ли мотивации и стремления у случчан, чтобы зацепиться за очки в матче с «Неманом»? Или же в матче с афишей «Неман» — «Слуцк» всё предсказуемо, и команда из Гродно возьмёт свои три балла? Ответ узнаем в воскресенье. Логичным будет сделать прогноз на победу «Немана», но на этот исход маленький коэффициент. Поэтому, зайдём с другой стороны. Спрогнозируем то, что хозяева поля забьют не слишком много голов в матче.

Прогноз на матч. Индивидуальный тотал ФК «Неман» меньше 2.5. Коэффициент — 1.63.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.