Щитовидная железа — самый большой эндокринный орган в организме человека. При очень большой распространенности заболеваний щитовидной железы клинически значимых выявляется не так много. Специалисты рассказали, какие проблемы щитовидки бывают у белорусов и когда с ними обязательно идти к врачу.

У белорусов чаще всего диагностируют гипотиреоз (пониженная функция щитовидной железы). Значительно реже — тиреотоксикоз (повышенная функция щитовидной железы) и злокачественные новообразования щитовидной железы. В основном с болезнями щитовидки сталкиваются женщины старше 40 лет. Однако, отмечают специалисты, белорусам свойственно связывать любые состояния с проблемами щитовидки с аварией на Чернобыльской АЭС.

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«Мне что-то мешает в области щитовидной железы, надо ее удалить», — такое часто говорят пациенты. На деле их сложно переубедить, что есть и другие болезни, которые могут вызывать дискомфорт в шее, — рассказывает врач-эндокринолог, заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии Минского городского клинического онкологического диспансера Татьяна Леонова.

При худшем раскладе проблемы могут быть связаны с функцией щитовидной железы или ее структурой.

— Диагностировать и то, и другое не так просто. Что касается нарушений структуры, почувствовать что-то в щитовидной железе крайне сложно, потому что небольшой узел не будет давать никаких симптомов. Если хоть что-то беспокоит в области шеи, проще сделать УЗИ щитовидной железы, чтобы установить диагноз. Что касается функций щитовидной железы, здесь тоже есть подводные камни. Проявления нарушений крайне неспецифичны, это может быть до 30 жалоб. Например, слабость, сонливость. Эндокринологи так говорят: если есть одна жалоба — вряд ли это гипотиреоз, а если три и более — вероятность велика, — поясняет главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения, главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович.

Для уточнения или опровержения диагноза, связанного с функциями щитовидки, врачи рекомендуют не сдавать без назначения множество анализов на гормоны. Для первичного обследования достаточно проверить тиреотропный гормон (ТТГ).

Кому идти на прием к эндокринологу?

Если человек подозревает, что у него есть проблемы со щитовидкой, ему в первую очередь советуют обратиться к врачу-терапевту (врачу общей практики) или педиатру. Проверяться у эндокринолога обязательно надо людям из групп риска: тем, кому на момент чернобыльской аварии было до 18 лет, тем, чьи родственники столкнулись с проблемой щитовидной железы, тем, у кого было облучение головы и шеи в детстве или молодом возрасте. — Кроме того, если вы увидели перед зеркалом увеличенную щитовидную железу или какую-то припухлость — обратитесь к врачу. До сих пор приходят женщины, которые платочком на шее прикрывают образования по 5−10 см — такое не заметить просто невозможно, — добавляет Татьяна Леонова. — Утомляемость, сонливость, белорусская «абыякавасць да жыцця», излишняя отечность — это тоже повод обратиться к врачу. Для начала — терапевту или врачу общей практики.

Причинами похода к детскому эндокринологу должны стать избыточная масса тела или ожирение, замедленный рост ребенка, у девочек — нарушения менструального цикла, наличие у близких родственников заболеваний щитовидки.

Есть ли проблема йододефицита?

Наталья Карлович отмечает, что географически Беларусь относится к йододефицитным регионам, однако Международный комитет по контролю за йододефицитными заболеваниями признал, что для страны эта проблема неактуальна: в магазинах практически нет не йодированной соли, ее добавляют и в другие продукты — хлеб, колбасные и кондитерские изделия и прочее.

— В группе риска по йододефициту — подростки при половом созревании, дети до трех лет, беременные женщины. Дело в том, что недостаток йода может оказать влияние на интеллектуальный потенциал ребенка, поэтому важно, чтобы беременная женщина контролировала этот показатель, — рассказала главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения, профессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ Анжелика Солнцева.

Специалисты отмечают, что многие белорусы часто хотят «подлечить» щитовидку, дополнительно принимая препараты с йодом. Однако бесконтрольный прием таких комплексов может только навредить. Поэтому даже в профилактических целях об их приеме следует проконсультироваться с врачом.