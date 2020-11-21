Психоз: можно ли его предотвратить, как распознать, чем лечить. И что делать, если психотическое расстройство у вашего близкого

Приблизительно у одного из 150 человек в какой-то момент в течение жизни будут диагностированы психотические расстройства. Психоз заставляет потерять связь с реальностью, нарушает ход жизни, мешает работать, строить отношения с людьми и развиваться. Важно распознать приближение психоза у себя или близких заранее и как можно раньше начать лечение. С психотическими расстройствами можно жить! Вот полная инструкция для страдающих психозами и их близких.

Как и многие прочие медицинские термины, слово «психоз» имеет греческое происхождение: «psyche» означает «душа», а «osis» — болезненное состояние, расстройство. Психоз — это симптом некоторых психических проблем, но не сам диагноз. То есть психоз не является отдельной болезнью и охватывает целый ряд родственных расстройств: шизофрения, биполярное расстройство, шизоаффективное расстройство и другие. Такие расстройства чаще всего возникают в позднем подростковом или юношеском возрасте. Среди детей встречается 1,6−1,9 случая психоза на 100 тысяч человек, а после 14 лет этот показатель резко возрастает.

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Психотические эпизоды могут серьезно помешать подростку вести социальную жизнь или получать образование. Часто страдающие психозами подростки не только подвергаются травле и жестокой стигматизации, но и риску нарушения их прав.

Психозы у подростков лечатся тяжело по сравнению со взрослыми, поскольку нарушают процесс социального и умственного развития.

Многие люди ошибочно считают, что слово «психотик» означает «опасный». СМИ часто показывают, что люди с психозом ведут себя агрессивно. Но на самом деле угрозу посторонним людям несут очень немногие страдающие этим недугом — в основном главная жертва этого состояния сам психотик.

Что такое психоз

Психоз — это состояние спутанности сознания, которое может случиться как с человеком, у которого есть диагноз (шизофрения, биполярное аффективное расстройство и пр.), так и у человека, который никогда ничего не знал о расстройстве.

Такое состояние не возникает само по себе, просто так. Почти всегда психозу предшествует период (разной длительности), в ходе которого у человека отмечаются общие признаки психических проблем. Когда человек теряет связь с реальностью, это и называется психотическим эпизодом. Те, кто испытывал подобное, часто называют такое состояние потерей контроля, сумасшествием или описывают это как чувство, когда всё взрывается — это, пожалуй, наилучшее описание!

Многие из тех, кто столкнулся более чем с одним эпизодом психоза, могут в целом неплохо жить — при условии, что им будет оказываться соответствующая поддержка, степень которой всегда индивидуальна.

В чем причины психоза

Медики не знают точно, что вызывает психоз, но существует множество теорий.

Симптомы спутанного сознания из-за психического заболевания немного чаще встречаются среди людей, у которых родственники страдали психическими расстройствами — это связано с генетической уязвимостью. Если у человека случился хотя бы один эпизод психоза, то это означает, что он заболел, и ему можно поставить диагноз в зависимости от конкретной симптоматики.

Спровоцировать начало психоза может стресс. Наша способность справиться с различными видами стресса зависит от типа нашей личности и прежнего опыта: не все легко переживают нагрузки, проблемы в отношениях или на работе. Психотические симптомы в период стресса могут возникать при расстройствах личности или при посттравматическом стрессовом расстройстве.

Травма в детстве часто обуславливает психотические состояния у подростков и взрослых: около 65% людей с психотическими симптомами перенесли детскую травму (например, физическое или сексуальное насилие, физическое или эмоциональное пренебрежение). Повышенная индивидуальная уязвимость к психозу может взаимодействовать с травмирующим опытом, способствующим возникновению будущих психотических симптомов, особенно в течение чувствительных периодов развития. Взаимосвязь между травмирующими жизненными событиями и психотическими симптомами, по-видимому, зависит от «дозы», в которой накапливаются множественные травматические переживания, усугубляя проявление симптомов и их тяжесть.

В качестве еще одной причины можно выделить изменения в структуре мозга и в некоторых химических веществах: сканирование мозга пациентов с психотическими эпизодами в истории болезни выявило уменьшение количества серого вещества.

Из-за недостатка сна или сильного голода даже у здорового человека могут возникнуть галлюцинации. Если вы очень голодны, уровень сахара в крови понижается, что влияет на питание мозга — для уязвимых пациентов это обостряет риск возникновения психоза.

Состояние спутанности сознания может возникать после трагических событий, например, смерти члена семьи. Если вы недавно потеряли близкого, то можете услышать, как он разговаривает с вами, чувствовать, что умерший находится рядом. Такие реакции на психическую травму, не подпадающие под критерии шизофрении, называются реактивными психозами. Тот, кто испытывает краткий реактивный психоз, обычно выздоравливает в течение нескольких дней или нескольких недель, в зависимости от источника стресса.

Психоз из-за других болезней

Если психоз вызван каким-то заболеванием, он называется вторичным. Таких заболеваний очень много. Например, очаговые неврологические заболевания, такие как инсульт, опухоли головного мозга, некоторые формы эпилепсии, болезнь Альцгеймера, дефицит витамина В, отравление опасными химическими веществами или терапевтическими препаратами, паразитарные и эндокринные (гормональные) заболевания. Употребление психоактивных веществ может быть причиной возникновения, обострения или ускорения психоза — даже самых безобидных. Медитация может вызывать психологические побочные эффекты: от нарушения настроения до психотических симптомов, таких как галлюцинации. Некоторые люди могут слышать голоса или наблюдать видения. Духовные переживания могут проявляться в ощущение одержимости злым духом, бесами или убежденности в своей религиозной важности. В Европе позднего Средневековья в среде христианских подвижников возникали массовые религиозные психозы, сопровождающиеся видениями Господа. Такие психозы возникают и по сей день у некоторых прихожан церкви, страдающих психическими расстройствами, в том числе шизофренией. Психозы возникают также на почве суеверий, мистики и веры в экстрасенсов.

Признаки и симптомы психоза

Признаками приближающегося психоза могут быть тревога, возбужденность, грусть, апатия, нарушения сна, отстраненность, указывающие на наличие проблем с психикой. Почти всегда грусть или тревога появляются задолго до того, как срыв станет настолько серьезным, что можно говорить о психозе. Он нарастает постепенно.

Стадия, предшествующая проявлению психоза, называется тревожной. После этого начинается период постепенной утраты связи с реальностью, его длительность индивидуальна.

Другие допсихотические признаки:

заметная социальная изоляция или отстраненность;

заметное ухудшение функционирования в рамках привычной социальной роли (например, резкое снижение успеваемости в школе);

явные странности в поведении (например, пациент собирает мусор, делает ненужные запасы еды или разговаривает сам с собой при людях);

неспособность поддерживать навыки личной гигиены на должном уровне;

необычные проявления эмоций или эмоциональное уплощение (резкое снижение интенсивности проявления эмоций);

нечеткая или усложненная речь либо явное сокращение речевой активности;

странные убеждения или магическое мышление, влияющее на поведение и не соответствующее традиционным культурным нормам (например, суеверие, вера в ясновидение, телепатию, «шестое» чувство, убежденность в том, что «другие люди ощущают то, что чувствую я», а также бред отношения (когда человек трактует нейтральные явления как имеющие к нему прямое отношение);

необычные сенсорные восприятия, например, повторяющиеся иллюзии или ощущение присутствия воздействия или человека, которых на самом деле рядом нет;

очевидное снижение инициативности, интереса или энергии;

внезапная потеря интереса к вещам, которые человек привык находить приятными;

неверное понимание и интерпретация ситуаций и поступков других людей;

вспышки гнева, агрессия.

Симптомы психоза могут сильно варьироваться и с каждым эпизодом ощущаться по-разному.

Основной симптом спутанности состояния сознания можно описать как постепенно нарастающую неспособность отделять себя от окружающего мира. Способность самовосприятия нарушается.

Врачи-психиатры различают позитивные и негативные симптомы. Позитивные симптомы («+») означают, что у пациента что-то «добавляется», чего не было раньше, например, галлюцинации или бредовые идеи. Негативные симптомы («-») означают, что у пациента что-то пропало: например, энергичность, мотивация.

Общие симптомы психоза:

бессвязное мышление;

бредовые идеи (ложные убеждения, которые прочно удерживаются, даже если они противоречат реальности);

галлюцинации (когда человек видит или слышит то, что не видят и не слышат окружающие люди, «голоса» в голове могут говорить что-то отрицательное о пациенте или дают команды);

слабая мотивация;бессмысленная речь;

трудности с концентрацией внимания;

подозрительность;

мысли о самоубийстве или действия;

общая тревога;

навязчивое мышление.

Во время психотического эпизода человек может также испытывать депрессию, беспокойство, проблемы со сном и трудности в работе в целом. Немало людей описали то, как им удалось справиться с психозом. Например, автор книги «Беспокойный ум» и психиатр Кей Джеймисон, страдающая биполярным аффективным расстройством.

Для многих людей психоз — достаточно мучительное переживание. Человек может почувствовать себя неправильно понятым или брошенным, если не ощущает поддержки окружающих. Нередко может возникнуть ощущение, что ему не доверяют и все пытаются навредить. Психотическое состояние вызывает страх, панику, тревогу, ужас.

Хорошая новость заключается в том, что опыт психоза может подготовить нас к тому, чтобы распознать первые признаки таких состояний в будущем, составить заранее план антикризисного вмешательства и своевременно обратиться за помощью.

Если вы обнаружили симптомы психоза

Если вы или близкие заметили симптомы психоза, то необходимо скорее обратиться за помощью к врачу-психиатру по месту жительства в ПНД (психоневрологический диспансер) или в частную клинику, где ведет прием врач-психиатр. Это важно сделать как можно раньше, чтобы болезненное состояние не успело повлиять на работу, учебу и ваши отношения с другими.

Частые или длительные симптомы психоза означают, что с мозгом человека происходит что-то серьезное. Кроме того, проблемы в мышлении и восприятии мира могут оказать большое влияние на жизнь человека, его отношения, школу или карьеру. Чем дольше будут продолжаться проблемы, тем серьезнее будут последствия и тем сильнее они скажутся на будущем этого человека.

Раннее вмешательство — лучший способ предотвратить проблемы в будущем. Эффективное лечение может иметь огромное значение для скорейшего выздоровления.

Как человеку с психозом могут помочь другие:

Существуют клиники первого психотического эпизода. С учреждениями подобного типа можно связаться без направления. Достаточно позвонить и объяснить ситуацию. Оставайтесь с больным до приезда медиков.

Поощряйте страдающего пойти к психиатру.

Необходимо рассказать медикам о том, что вы наблюдали, видели, слышали и что вас насторожило в поведении больного. Находитесь рядом с больным во время приезда врачей, поддерживайте его и говорите, что его жизни ничего не угрожает.

Существуют другие способы помочь страдающему человеку:

Психоз очень пугает больного. Важно создать спокойную тихую обстановку, если это возможно.

Сядьте рядом с человеком, а не перед ним. Говорите просто и понятно.

Не спорьте с человеком о его мыслях или переживаниях. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как он себя чувствует и насколько это, должно быть, страшно для него.

Будьте бдительным. Если человек становится очень взволнованным или агрессивным, убедитесь, что вы предпринимаете шаги, чтобы сохранить себя и других в безопасности. Если пациент агрессивен, то можно вызвать полицию и скорую психиатрическую помощь. Это поможет обезопасить окружающих и больного от самоповреждения.

Где лучше лечиться

Наряду с государственными больницами существуют частные клиники, где тоже есть стационар. Бытует мнение, что «бесплатно» — значит некачественно, однако это не так. В государственных лечебных учреждениях есть профессионалы своего дела, врачи, которые искренне готовы помочь.

Да, в частных клиниках условия более свободные. Например, больному разрешается остаться с родственником, можно свободно пользоваться планшетом, телефоном в стационаре. Человек чувствует заботу, персонал, как правило, доброжелательный, внимательный к каждому пациенту. В платных клиниках есть хорошие врачи, но там приоритетна финансовая сторона вопроса — не все могут себе это позволить, но это не значит, что других вариантов нет. И в частной, и в государственной клинике могут оказать помощь.

В процессе госпитализации важно оставаться с больным. Если он не сможет адекватно отвечать на вопросы врача, нужно изложить факты о его состоянии четко и ясно.

Госпитализация может оказаться для больного достаточно травматичной, если происходит внезапно.

В такой обстановке человека важно успокоить и объяснять ему последовательно все свои действия. Конечно, это не всегда получается, поэтому важно оставаться с больным в контакте, говорить спокойным голосом и без критики объяснять ему необходимость осмотра врачом. В крайнем случае можно выдать посещение врача за плановую диспансеризацию.

Как лечат психоз

Лечением психозов на базе стационара занимается мультидисциплинарная бригада: психиатр, психотерапевт, психолог, социальный работник. Специалисты работают над лечением и адаптацией пациента после перенесенного психоза. Психиатр и психолог проводят специальные занятия, где пациентов информируют о симптомах, причинах и вторичной профилактике психоза. Специалисты помогающих профессий проводят занятия по арт-терапии, трудотерапии, библиотерапии, чтобы максимально адаптировать пациента.

В процессе лечения врач-психиатр может назначить антипсихотические препараты (в виде таблеток, жидкостей или уколов), чтобы уменьшить симптомы, и рекомендовать лечение в стационаре.

Когда состояние стабилизируется, используют когнитивно-поведенческую терапию. Она позволяет понять опыт переживания психоза и рассмотреть стратегии преодоления болезненного состояния. Повышение психологической грамотности поможет распознать, является ли то, что вы видите и слышите, реальным или воображаемым. Этот вид терапии также подчеркивает важность антипсихотических лекарств и соблюдения режима лечения.

Арт-терапия может помочь выразить чувства, которые, возможно, переполняют больного. В ней используются краски, пластилин, танец, музыка и другие средства для выражения эмоций. Такая терапия может быть полезна, если человеку трудно говорить о своем опыте.

Побочные эффекты от лекарств

Антипсихотики могут иметь побочные эффекты, хотя не все будут испытывать их, и их тяжесть будет отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

Побочные эффекты могут включать в себя:

сонливость;

дрожание конечностей;

увеличение веса;

неугомонность;

мышечные подергивания и спазмы;

затуманенное зрение;

головокружение;

запор;

потеря полового влечения (либидо);

сухость во рту.

Следует сообщить лечащему врачу, если побочные эффекты становятся особенно неприятными. Доктор назначит альтернативное антипсихотическое лекарство, которое вызывает меньше побочных эффектов, либо предложит корректоры для уменьшения дискомфортных симптомов.

Никогда не прекращайте принимать лекарства, прописанные вам, если это не рекомендовано квалифицированным медицинским работником, ответственным за ваше лечение. Внезапная остановка отпускаемых по рецепту лекарств может спровоцировать возврат симптомов. Отмену лекарств важно делать постепенно и строго под наблюдением врача.

После эпизода психоза большинству людей, которые поправляются при приеме лекарств, необходимо продолжать принимать их как минимум в течение года. Около 50% людей должны принимать долгосрочные лекарства, чтобы предотвратить повторение симптомов.

Антипсихотики, безусловно, влияют на личность больного. Человек может стать апатичным и безынициативным. Как правило, замедляется скорость реакции и точность выполнения действий.

Многие описывают опыт использования антипсихотиков как достаточно негативный.

К сожалению, справиться с психозом за счет здорового образа жизни, смены климата невозможно, поскольку он вызван нарушением работы нейромедиаторов в головном мозге — это лечится только медикаментозно.

Для каждого больного срок окончания лечения определяется индивидуально. У кого-то психоз появляется один раз в жизни, кто-то принимает препараты пожизненно. Стоит отметить, что нейролептики не всегда убирают симптоматику полностью. Даже во время приема лекарства у человека может продолжаться бред и галлюцинации — но уже меньшей интенсивности.

Как восстановиться после психотического эпизода

Если вы переживали эпизоды психоза, вам может быть полезно находиться рядом с другими людьми, у которых был подобный опыт, и вместе поучаствовать в психообразовательных занятиях. Это помогает пережить случившееся и почувствовать, что вы не одиноки. Специальные группы самопомощи позволяют людям общаться и поддерживать друг друга в непростой период восстановления.

Важно учиться заранее опознавать предупреждающие знаки-предвестники психоза.