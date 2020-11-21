«Сделала вакуум, но всё равно осталась беременной». Акушер-гинеколог про виды абортов и их последствия

Не всегда новость о беременности радует женщину. Выходом может стать аборт, который, в отличие от соседней Польши, у нас можно сделать абсолютно беспрепятственно до 12 недель беременности. Но насколько это безопасно для женщины? Легко ли после аборта снова забеременеть? Эти и другие вопросы корреспонденты сайта Ребенок. BY задали врачу-гинекологу Екатерине Александровской.

Медик напоминает, что по желанию женщины прерывание в Беларуси можно сделать до 12 недель, считая от первого дня последних дней менструации. По социальным причинам, когда беременность наступила в результате изнасилования или произошла у женщины, лишенной родительских прав, прервать беременность можно до 22 недель.

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Если врачи считают, что существует угроза здоровью и жизни женщины или плода, беременность может быть прервана на любом сроке. Такое решение выносит врачебно-консультативная комиссия. Нужно понимать, что после 22 недель речь будет идти не об аборте, а об искусственно вызываемых преждевременных родах, после которых жизнеспособного ребенка будут стараться выходить в реанимации больницы.

Медикаментозный аборт

До 22 недель беременности в Беларуси делают медикаментозный аборт, что соответствует рекомендациям ВОЗ. Только при наличии у женщины противопоказаний применяется хирургический метод.

— До 7 недель медикаментозный аборт проводят амбулаторно: женщина принимает таблетки в присутствии врача, а через 10−14 дней приходит на контрольное УЗИ. Если же срок более 7 недель, то фармацевтическое прерывание беременности проводят в стационаре, в том числе дневном при поликлинике.

Медик подчеркивает, что для медикаментозного аборта не используются гормональные препараты, как думают некоторые женщины:

— Эти препараты содержат вещество, блокирующее рецепторы к прогестерону, который поддерживает беременность. А также простагландин, который отвечает за открытие шейки матки и сокращение маточных мышц во время родов. На этом и основано действие абортирующих препаратов.

Хирургическое прерывание беременности

Аборт хирургическим методом проводят в стационаре одним из двух способов: путем вакуум-аспирации или с помощью острого инструмента — кюретки (хирургическая ложка). Как правило, после таких процедур женщина находится под наблюдением врача от 1 до 3 суток.

Вакуум-аспирацию, проводимую до 6−7 недели беременности, называют еще мини-абортом. Это самый щадящий хирургический метод. Под обезболиванием в полость матки вводится трубочка, которая подключена к аппарату, создающему отрицательное давление. Это и есть так называемый вакуум, благодаря которому из полости матки удаляется плодное яйцо и часть эндометрия. Вся эта процедура проводится с минимальным вмешательством — без расширения шеечного канала матки.

На сроке более 7 недель для вакуум-аспирации необходима трубочка большего диаметра, потому что размер плодного яйца уже достаточно большой. Из-за этого операция проводится с расширением шейки матки.

Во время медицинского аборта также сначала расширяют специальными инструментами шеечный канал, а затем острой кюреткой выскабливают содержимое матки. Это самый травматичный вариант прерывания беременности. Есть риск повреждения эндометрия в матке, что может привести к нарушению фертильности женщины в будущем.

Риски и осложнения аборта

Как и в случае приема любых медицинских препаратов, медикаментозный аборт может иметь побочное действие в виде рвоты. В таком случае женщине придется повторно принимать препарат под наблюдением врача либо же делать аборт хирургическим способом. Возможны также аллергические реакции на медикаменты.

— Хирургический аборт имеет значительно больше осложнений, чем медикаментозный. Это травма шейки матки или повреждение эндометрия, что может нарушать рост эндометрия в будущем и стать причиной проблем с зачатием и вынашиванием. Еще более опасным осложнением является перфорация матки, когда по неосторожности матка протыкается острой кюреткой. А иногда могут повреждаться внутренние органы и, как следствие, возникать внутреннее кровотечение в брюшной полости. Тогда женщине требуется срочное хирургическое вмешательство. При хирургическом аборте в отличие от медикаментозного есть риск гнойно-септических осложнений и инфицирования полости матки, предупреждает врач-гинеколог.

— Возникновение воспалительных процессов часто связано с неполным удалением плодного яйца, когда какие-то его части остались в полости матки после операции. А иногда даже из этих частей в полости матки образуется так называемый плацентарный полип. Проявляется он кровотечениями, которые возникают через несколько дней или даже неделю после аборта. В таком случае женщине может потребоваться повторное хирургическое вмешательство для удаления содержимого матки.

Аборт на более поздних сроках имеет такие же осложнения, только риск травматизации матки еще выше, потому и последствия могут быть более плачевными, подчеркивает медик. К физиологическим аспектам добавляется также психологический момент:

— Если прерывание беременности проводят по медицинским показаниям, когда есть какие-то проблемы у плода, то у женщины часто возникает еще и психологическая травма из-за сложного выбора и потери нерожденного ребенка. Увы, про это иногда забывают, говоря об абортах.

Что в будущем ждет женщину, которая сделала аборт?

Аборт часто негативно сказывается на фертильности женщины в будущем, отмечает медик.

— Из-за инфицирования или повреждения эндометрия хирургическим инструментом могут возникать воспаления, которые иногда переходят в хроническую форму. Это приводит к нарушению функциональности эндометрия, что может стать причиной проблем с зачатием и вынашиванием ребенка. В некоторых случаях формируется непроходимость маточных труб, что также приводит к негативным последствиям для женского репродуктивного здоровья.

Когда аборт выполняют хирургическим методом с расширением канала шейки матки, может произойти травматизация шейки матки. А это повышает риск формирования истмико-цервикальной недостаточности в будущем — несостоятельности шейки матки во время беременности. Это, в свою очередь, может стать причиной преждевременных родов и невынашивания.

— А вот то, что аборт может как-то спровоцировать рак или эндокринологические нарушения, — это миф, — убеждена медик. — Мировое медицинское общество опровергло этот факт.

Не 100% гарантия!

Не во всех случаях прием абортирующих препаратов или хирургический аборт прерывает беременность: иногда она сохраняется, несмотря на проведенные процедуры. Что делают в таком случае?

— До 12 недель беременности делают еще один аборт, но хирургическим способом. Если же срок упущен, то женщине придется вынашивать этого ребенка (если на то нет социальных или медицинских показаний). Из-за того, что было вмешательство, возникает риск преждевременных родов и развития плацентарной недостаточности во время беременности. Что касается патологий у ребенка, то вряд ли они могут быть спровоцированы неудачным абортом, для этого есть много других причин. У гинеколога были подобные случаи в практике:

— Женщина сделала вакуум до 7 недель, но все равно осталась беременной. А поскольку узнала она об этом уже слишком поздно, когда срок ее беременности превышал 12 недель, повторный аборт ей сделать уже было нельзя. Недавно она родила, правда, преждевременно — в 34 недели, но с ребенком все хорошо.

Куда и когда идти женщине, которая хочет прервать беременность на малом сроке?

Первое, что советует сделать медик — как можно раньше подтвердить беременность, так как безопаснее всего прерывать ее на раннем сроке. Можно купить тест на беременность, сдать анализ крови из вены на ХГЧ, сделать трансвагинальное УЗИ. Следует обратиться к гинекологу, он проведет осмотр и назначит обследование (анализы крови, мазки, УЗИ, ЭКГ).

Затем нужно будет пройти консультацию у психолога, после чего женщине дадут 3 дня для принятия окончательного решения. Если решение принято в пользу аборта, то необходимо прийти к гинекологу с результатами обследования, подписать информированное согласие на вмешательство. После этого врач прерывает беременность. Важно следить за своим состоянием и выполнять все рекомендации акушера-гинеколога, чтобы исключить осложнения после аборта.