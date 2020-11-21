Как обезопасить ребёнка в интернете? Советы родителям

Как научить ребенка основам использования цифровых технологий и когда пора объяснить, что киберпространство отнюдь не безопасно? На эти вопросы ответили киберспециалисты международной компании ESET, в чьих семьях подрастают молодые юзеры интернета от 3-х до 12-ти лет. Результатом исследования стали практические советы родителям, которые хотят, чтобы их дети умели уверенно и без негативных последствий пользоваться глобальной сетью.

Развитие цифровых технологий в XXI веке существенно повлияло на проблему разрыва между поколениями во всем мире. Многие родители сегодняшних пользователей смартфонов, смарт-колонок, ноутбуков и других гаджетов в своем собственном детстве знали лишь про телевизор и домашний компьютер. Среда, в которой растут новые поколения, кардинально изменилась. Изменились и потребности к воспитанию, ведь современные дети и подростки будут жить в окружении интегрированных технологий глобального онлайн-пространства.

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Когда начинать?

Первые ликбезы с детьми о том, для чего существуют пароли, что безопасно, а чего не надо делать в интернете, ИТ-специалисты начинают при первых контактах ребенка с мобильными устройствами. То есть в три-пять лет, когда ваш малыш научился сам включать видео и кликать любимое приложение, пора кое-что объяснить. Азы безопасности — это ограничения по времени и содержанию просматриваемого ребенком контента.

Следующий важный этап — это появление личного смартфона у дочери или сына. У кого-то мобильный появляется в начальной школе, у кого-то в средней. Но вне зависимости от возраста необходимо объяснить ребенку понятие конфиденциальности. У детей еще нет причин хранить данные в тайне, они не видят ценности в персональной информации и не представляют масштабов интернет-пространства. Лучший способ донести важность кибербезопасности до детей — привести поучительный пример, когда люди поплатились за пренебрежительное отношение к угрозам из интернета.

Среди тем для подробного обсуждения со своими детьми сотрудники ESET чаще всего затрагивали:

последствия кражи личных фотографий и адресов

необходимость заводить пароли или биометрические идентификаторы

вопросы доверия незнакомцам в сети

проблему запугивания и преследования в соцсетях

правила покупок в интернете.

Как не нарушить личное пространство в интернете?

Зачастую дети «сбегают» в интернет от реальной жизни и не пускают родителей в свое киберпространство. А отсутствие контроля со стороны старших на этапе взросления чревато теми же проблемами, что и в офлайн-мире: опасными знакомствами, глупыми поступками, проблемами в учебе.

Чтобы избежать такого дистанцирования, опытные родители советуют найти привлекательный способ помочь своим детям в онлайн-мире с самых ранних лет. Например, вместе с ребенком начать смотреть познавательные видео или проходить обучающие викторины. Участвовать в каждом новом этапе освоения интернета: вместе поиграть в сетевую игру, посоветовать полезное приложение, порекомендовать стикерпак ко Дню всех влюбленных. Привыкнув, что родители рядом, ребенок будет доверять им в киберпространстве.

Исключить конфликты из-за времени, проводимого детьми перед монитором, мамам и папам поможет подключение программного обеспечения для родительского контроля. Беспристрастное автоматическое ограничение экранного времени, как правило, действует на детей мягче и эффективнее, чем уговоры родителей.