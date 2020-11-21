Эхо недели: масочный режим в Слуцке и штраф молодой маме с табличкой «Я выхожу»

На этой неделе случчане носили маски, помогали землякам, попавшим в трудную ситуацию, и обсуждали задержание девушки с табличкой «Я выхожу».

Политика

На воскресных протестах в Минске силовики снова жёстко обходились с демонстрантами. Вечером 15 ноября правозащитники сообщили, что в тот день задержали больше 900 человек. Воскресную акцию посвятили памяти Романа Бондаренко.

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Видео: TUT. BY

Одна компания, убегая от силовиков, неожиданно попала на свадьбу.

В Слуцке тоже прошла маленькая акция, посвящённая памяти Романа Бондаренко. Правда, длилась она минут 20 и участвовал в ней только один человек — молодая мама Анна Гринюк. Она вышла к памятнику Ленину с картонкой А4, на которой было написано «Я выхожу» (последнее сообщение Романа). Девушку задержали и присудили 540 рублей штрафа. Суд учёл, что она воспитывает ребёнка до 3 лет.

А другая девушка из Слуцка по стечению обстоятельств стала героиней клипа Анны Шаркуновой, посвящённого памяти Романа Бондаренко.

Случчанина Юрия Городника, которого оштрафовали после возложения цветов к памятнику жертвам Слуцкого гетто, уволили с работы. Официальная причина — за прогул. Когда Юрия задержали, сутки он провёл в изоляторе и из-за этого отсутствовал на работе больше трёх часов. До задержания Городник проработал в Слуцких электросетях 24 года.

К Новому году власти планируют изменить КоАП. Наказание по знаменитой статье 23.34 предлагают ужесточить.

А в Слуцке прокурор обратился к жителям и рассказал об ответственности за участие в любых несанкционированных массовых мероприятиях.

Коронавирус

В Слуцке, как и во всей Минской области, с 16 ноября ввели масочный режим. Что это значит и как теперь быть — читайте здесь. «Кур'ер» спросил у случчан, носят ли они теперь маски в магазинах и других общественных помещениях.

Случчане продолжают попадать в сложные ситуации, связанные с самоизоляцией и коронавирусом. Вот и семейной паре из Слуцка закрыли больничный, прежде чем закончилась самоизоляция.

Люди

Зинаида Тимошек, журналистка и руководитель Слуцкого отделения «Таварыства беларускай мовы», рассказала корреспонденту «Кур'ера» о ситуации с возложением цветов к мемориалу жертвам Слуцкого гетто. Дмитрий Антоненко, директор предприятия «Ямполь-Слуцк», рассказал, как модернизируется и развивается «Ямполь» сегодня.

Происшествия

Житель Слуцка Николай Прикота пропал 17 лет назад. Милиция просит помощи в его нахождении.

Рабочий, пострадавший при взрыве котельной в Слуцке, пришёл в себя в больнице в Минске.

В городе и районе

В ГАИ объяснили, как же правильно переходить стоянку возле универмага «Слуцк».

Здание, в котором находится парикмахерская «Фиалка», продали. Сама парикмахерская работает. А «Слуцк-Восток» через аукцион продаёт три магазина.

«Кур'ер» собрал топ-5 самых больших и маленьких деревень Слуцкого района. И сравнил их площади с частями города, чтобы было понятнее.

А отзывчивые случчане помогали героине нашей публикации — многодетной маме из Великой Сливы, у которой в колодце пропала вода: привозили ей воду, сладости, игрушки и вещи для детей.

Почитать и посмотреть

Случчанка Яна Койпиш, которая работает балериной в Большом театре, рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.

Александр Дедок, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД, рассказал «Кур'еру» несколько историй о детях, которые, оставшись без присмотра, потерялись или пострадали. Милиционер объяснил, что в таких случаях грозит родителям. Почитайте, как прошла «Большая планёрка» «Кур'ера» с читателями, рекламодателями и внештатными авторами. Участники сказали, что им мероприятие понравилось. Почитайте, какие письма писали Деду Морозу маленькие случчане и что они у него попросили.