В магазине «Дёшево&Сердито» большое обновление товара

Холода уже пришли, а это значит, что пора утепляться к зиме. В магазине «Дёшево&Сердито» можно найти одежду и обувь для всей семьи. Огромный размерный ряд.
Большой выбор спортивной и верхней одежды. Также большое обновление зимней обуви.
Здесь вы можете приобрести товары для дома: коврики для ванной, скатерти, полотенца, постельное бельё, подушки и одеяла.
А в воскресенье, 22 ноября, всех покупателей ждёт скидка в 10% на весь ассортимент.
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Весь товар по доступным ценам! Приходите и убедитесь сами!
Адрес: ТЦ «Маяк», 2-й этаж, вход справа от «Евроопта» (г.Слуцк, ул. П. Коммуны, 2/1)
Режим работы: с 9.00 до 20.00 без обеда и выходных.
ИП Воскобойник Т.Э. УНП 692 054 698