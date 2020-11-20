Звонят даже из других городов. Какие вопросы о коронавирусе задают «Кур'еру» по телефону «горячей линии»

Практически с самого начала эпидемии коронавируса в Беларуси, с апреля, «Кур'ер» открыл «горячую линию» для того, чтобы читатели могли рассказывать о проблемах, с которыми столкнулись во время лечения, задавать вопросы, на которые сами не могут найти ответы, или поделиться личным опытом борьбы с этой инфекцией. О чём спрашивали и говорили читатели, читайте в нашем обзоре.

С начала ноября на «горячую линию» «Кур'ера» обратились 12 человек, причём трое — из других городов: Минска, Гродно, Славгорода (Могилёвская область).

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Как правило, люди говорят:

«Звоню вам, потому что уже не знаю, куда звонить!»

«Никуда не могу дозвониться, может, вы узнаете».

«Вот у меня такая ситуация, и что мне делать?!»

Много вопросов по выдаче больничных и тестированию. Есть и благодарности медработникам за помощь.

По обращениям читателей «Кур'ер» готовит публикации с ответами на вопросы и рассказывает истории случчан. Мы думаем, что личный опыт людей поможет ещё кому-то, кто попал в похожую ситуацию.

Как показывают звонки, жители не понимают:

Кому и на какой срок сейчас выдают больничный лист?

Почему закрывают больничный лист через 10 дней, если симптомы заболевания ещё не прошли?

Кому и в какие сроки сейчас делают тест на коронавирус? Почему если болеет один член семьи, то другим тест на COVID-19 не делают?

Почему больничный закрыли, если срок самоизоляции ещё не закончился?

Почему, если человек лечится дома, к нему не приходит медработник, а только звонит?

Почему беременную женщину с COVID-19 планово не госпитализируют до родов, если к этому были показания?

Сколько дней после выписки переболевший коронавирусом остаётся заразным?

Какие материалы мы подготовили по обращениям на «горячую линию»:

Все публикации о коронавирусе — здесь.

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