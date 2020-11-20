Звонят даже из других городов. Какие вопросы о коронавирусе задают «Кур'еру» по телефону «горячей линии»

Практически с самого начала эпидемии коронавируса в Беларуси, с апреля, «Кур'ер» открыл «горячую линию» для того, чтобы читатели могли рассказывать о проблемах, с которыми столкнулись во время лечения, задавать вопросы, на которые сами не могут найти ответы, или поделиться личным опытом борьбы с этой инфекцией. О чём спрашивали и говорили читатели, читайте в нашем обзоре.
С начала ноября на «горячую линию» «Кур'ера» обратились 12 человек, причём трое — из других городов: Минска, Гродно, Славгорода (Могилёвская область).
Как правило, люди говорят:
- «Звоню вам, потому что уже не знаю, куда звонить!»
- «Никуда не могу дозвониться, может, вы узнаете».
- «Вот у меня такая ситуация, и что мне делать?!»
Много вопросов по выдаче больничных и тестированию. Есть и благодарности медработникам за помощь.
По обращениям читателей «Кур'ер» готовит публикации с ответами на вопросы и рассказывает истории случчан. Мы думаем, что личный опыт людей поможет ещё кому-то, кто попал в похожую ситуацию.
Как показывают звонки, жители не понимают:
- Кому и на какой срок сейчас выдают больничный лист?
- Почему закрывают больничный лист через 10 дней, если симптомы заболевания ещё не прошли?
- Кому и в какие сроки сейчас делают тест на коронавирус? Почему если болеет один член семьи, то другим тест на COVID-19 не делают?
- Почему больничный закрыли, если срок самоизоляции ещё не закончился?
- Почему, если человек лечится дома, к нему не приходит медработник, а только звонит?
- Почему беременную женщину с COVID-19 планово не госпитализируют до родов, если к этому были показания?
- Сколько дней после выписки переболевший коронавирусом остаётся заразным?
Какие материалы мы подготовили по обращениям на «горячую линию»:
- Больничный закрыли, а самоизоляция ещё не закончилась. Оштрафуют ли семейную пару из Слуцка
- Женщина, переболевшая коронавирусом, поблагодарила слуцких медиков за спасение
- У случчанки COVID-19, мужу сказали сидеть дома, но больничный не выдали. Семья не знает, что делать
- «Коронавирус проходит сам за 14 дней». Случчанин о том, как мы лечимся и не портим статистику в стране
- Дневник беременной с коронавирусом: она пытается добиться медицинской помощи, потому что почти рожает
- Вопрос-ответ. Могут ли человеку сократить срок самоизоляции и по какой причине
- «Дома ходите без масок, вот и заразились». Такой ответ дала медик случчанину с пневмонией, супруга которого перестала чувствовать запахи
- Жительница Слуцка слегла с температурой и не может смотреть за маленькими детьми, а мужу не дают больничный. Что говорят в больнице
- Житель Слуцка боится заразить коллег после 10 дней болезни COVID-19. Что об этом говорит главный санитарный врач
- Случчанин боится идти на работу после 10 дней болезни COVID-19, но его выписывают. Может ли он заразить коллег.
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