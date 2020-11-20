«И продукты доставят, и лекарства». Кто и чем помогает одиноким пенсионерам и инвалидам в Слуцке

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией социальная служба поддерживает пожилых жителей Слуцка доставкой продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. Об этом пишет «Слуцкий край».

Как известно, чаще всего в группе риска находятся пенсионеры. Именно поэтому Минздрав рекомендует им воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и как можно реже выходить из дома.

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Слуцкий территориальный центр социального обслуживания вместе с волонтёрами Белорусского республиканского союза молодёжи и Красного Креста доставляют продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости нуждающимся. Для оказания этой услуги одинокие пожилые люди и инвалиды могут оставить заявку в ТЦСОН. После этого соцработники, специалисты центра и волонтёры закупят и доставят необходимые товары.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в центре работает телефон „горячей линии“, позвонив по которому человек может попросить доставить необходимое. В том числе помогаем с выпиской рецептов на лекарства, доставляем и сами медикаменты, — отмечает Тамара Полещук, специалист по социальной работе Слуцкого ТЦСОН, во время доставки продуктов по одному из заявленных адресов. — Помимо этого, мы регулярно посещаем многодетные семьи, инвалидов, людей, имеющих проблемы со здоровьем».

По словам социального работника, пожилые люди чаще всего просят доставить продукты первой необходимости: молоко, хлеб, творог. Иногда заказывают и витамины в виде свежих фруктов.

Товары доставляются бесплатно. Также обязательно прилагаются чеки из магазина. «Социальный центр у нас очень хороший, — принимая у волонтёра пакет, отмечает Ирина Корш, — к ним всегда можно обратиться за помощью, и продукты доставят, и лекарства. Девочки молодцы. Звонят не просто с вопросом, что нужно купить, а всегда спросят, как дела, как самочувствие. Конечно, нам, пожилым людям, хочется общения и внимания, но сегодня лучше лишний раз не выходить из дома. Я и сама являюсь волонтёром ТЦСОН. Раньше мы организовывали концерты, творческие вечера. Но и на самоизоляции мы стараемся не скучать. Так, сегодня, при содействии социальной службы для пожилых людей в онлайн-формате пройдёт общение с психологом. Поэтому хочется сказать большое спасибо всем работникам Слуцкого ТЦСОН, что не забывают и поддерживают в это непростое для всех время».

Уважаемые жители Слуцка, в связи с COVID-19 Минздрав призывает пожилых людей по возможности оставаться дома.

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