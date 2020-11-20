Сколько белорусов попросили политическое убежище у Польши

С 1 августа по 16 ноября из 282-х всего поданных заявлений 252 белоруса хотят получить статус беженца в Польше. Об этом TUT. BY сообщили в управлении по делам иностранцев Польши.

То есть за последние три с половиной месяца просьб о предоставлении статуса беженца было почти в 8,5 раза больше, чем за первые семь месяцев года.

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Польская пограничная служба сообщила, что с 9 августа по 8 ноября 194,5 тысячи белорусов пересекли границу между Польшей и Беларусью. Подчёркивается, что дело не в людях, а в количестве пересечений границы. Это значит, что человек был включён в эту статистику несколько раз, если он бывал в Польше не единожды.

Ранее МВД Литвы сообщало, что по состоянию на 21 октября 507 белорусов получили визы в Литву с гуманитарными целями (визы для въезда в Литву с особыми гуманитарными целями начали выдавать в конце августа, въехать в страну по другой визе сейчас не получится из-за коронавируса). 139 обладателей этих виз уже въехали в страну, 34 подали заявление о предоставлении политического убежища.

21 октября Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции, сообщил следующие данные: с начала осени около 10 тысяч белорусов выехали в Польшу, 3 тысячи — в Украину, не более 500 — в Литву и Латвию. По словам главы департамента, эта ситуация «не критичная и не наносит серьёзного ущерба национальной безопасности».

«Страна не чувствует значительной утраты трудовых национальных ресурсов», — сказал Алексей Бегун.