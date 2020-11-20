В Беларуси могут пересмотреть продолжительность декретного отпуска. Александр Лукашенко «считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребёнком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трёх лет и является одним из самых продолжительных в мире», сообщает его пресс-служба. Одновременно с этим Лукашенко также заявил, что «если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине». Лукашенко также заявил, что семейный капитал могут сделать постоянным.

«Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придёте, внесёте президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства», — сказал Александр Лукашенко.

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«Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине»

«Самая большая проблема для нас сегодня — это не „Гомсельмаш“ и даже не ковид-пандемия, мы это пройдём, не волнуйтесь, всех вылечим, — сказал Лукашенко. — Самая большая проблема — это население. Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тысяч потеряла, где идёт падение населения. Жить некому будет через полвека».

Лукашенко также высказался о программе «семейный капитал». По его мнению, она хорошо себя зарекомендовала, поэтому после первых четырёх лет её действие уже продлевали, а сейчас планируется сделать её постоянной.

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги — по 10 тысяч на каждого ребёночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции», — заметил Александр Лукашенко.

Здесь важно уточнить, что семейный капитал составлял $ 10 тысяч до этого года. А с 2020-го — 22 500 рублей. При официальном курсе курсе доллара на 20 ноября в 2,5522 рубля его размер в пересчёте в американскую валюту составляет около $ 8816. То есть из-за девальвации белорусского рубля в долларовом выражении размер семейного капитала сократился.

В случае укрепления курса американской валюты сумма семейного капитала в пересчёте на доллары будет снижаться.

При этом тем, кому назначали семейный капитал до 2020 года, выплачивают при досрочном использовании $ 10 тысяч.

Лукашенко подчеркнул, что вопросы поддержки многодетных семей будут комплексно рассмотрены на уровне правительства и парламента, чтобы принять решение, как изменять данную систему в будущем, один из важных вопросов — адресность такой помощи и её целевое использование.

Что раньше чиновники говорили про декретный отпуск

Как пишет TUT. BY, вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить декретный отпуск на один год предложил ещё в 2016 году Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента. Впоследствии несколько раз чиновники и парламентарии то опровергали такую возможность, то говорили о её экономической целесообразности.

В Минтруда в июне 2018 года отмечали, что декретный отпуск не намерены сокращать, «несмотря на то, что во многих странах он значительно короче, чем у нас». В июле этого года в ведомстве подтвердили, что сокращение отпуска по уходу за ребёнком в ближайшее время не планируется.

В нашей стране отпуск по уходу за ребёнком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.

Кроме того, изменения в Трудовой кодекс предполагают, что мужчины (при их желании) могут уходить в кратковременный отпуск при рождении ребёнка — до 14 дней. При этом зарплата не сохраняется.