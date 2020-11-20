Врач объясняет, когда действительно надо делать КТ лёгких и поможет ли томография выявить коронавирус

Люди, болеющие или подозревающие у себя коронавирус, часто хотят «проверить лёгкие» с помощью компьютерной томографии. Врач-терапевт Артём Кошкин рассказал TUT.BY, когда в этом действительно есть смысл.

— Компьютерная томография органов грудной клетки занимает ведущую позицию в диагностике пневмоний, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, так как это высокочувствительный (точный) метод диагностики. КТ позволяет определить объём поражения лёгких, даже самый малый, который часто не виден на обычной рентгенограмме, а также определить степень тяжести пневмонии. Однако КТ в настоящее время не является первоочередным методом диагностики коронавируса: для этих целей используется ПЦР (мазок). КТ лёгких же используется для диагностики непосредственно пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

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В каких случаях нужно сделать КТ?

— Тревожными симптомами, при которых показано выполнение томографии, можно считать появление одышки при физической нагрузке и тем более в покое (особенно у тех, кто её никогда не испытывал), сохранение на четвёртый-пятый день лечения высокой температуры (38 градусов и выше), выраженной слабости, частого изнуряющего кашля, боли в грудной клетке, поясничной области и т. д. Для людей пожилого возраста при COVID-19 характерно развитие бредовых расстройств на фоне интоксикации, в таком случае может быть показано проведение еще и КТ головного мозга. Все эти симптомы в комплексе с лабораторными исследованиями, пульсоксиметрией и данными осмотра пациента должен оценить врач, чтобы определить, есть ли показания для проведения КТ.

Почему КТ в случае коронавируса лучше рентгена?

— Томография — это более информативный метод диагностики из-за лучшей разрешающей способности. Он позволяет выявить изменения в лёгких по типу «матового стекла», характерные для вирусной пневмонии (в том числе и коронавирусной), и даже на ранних стадиях. Рентгенография может использоваться для диагностики вирусных пневмоний там, где нет возможности выполнить КТ, а также для контроля течения пневмонии в связи с более низкой лучевой нагрузкой данного исследования.

Почему КТ не назначают, как правило, в первые дни заболевания?

— Зачастую коронавирусная инфекция даёт о себе знать в форме острой респираторной инфекции, симптомы которой всем знакомы. При лёгком течении заболевания и в первые 3−4 дня болезни изменения на КТ появляются редко, поэтому смысла в выполнении данного исследования нет. Если с 4−5 дня динамика состояния пациента отрицательная, болезнь прогрессирует, тогда необходимо выполнить КТ. Также КТ может быть показана первично обратившимся пациентам с признаками болезни, протекающей в среднетяжёлой и тяжёлой формах.

Стоит ли по собственной инициативе делать компьютерную томографию?

— Запретить это пациентам мы не можем. Однако хочется предупредить, что КТ несёт немалую лучевую нагрузку на организм — порядка 11 мЗв. Для сравнения: цифровая рентгенограмма в среднем приносит организму около 0,03 мЗв. Путём несложных математических расчётов определяем, что одно выполненное КТ-исследование органов грудной клетки приравнивается к ежедневному выполнению цифровых рентгенограмм в течение года.

Не надо забывать, что существует высокий риск заражения коронавирусом здоровых пациентов, ожидающих в очереди перед кабинетом КТ, а также непосредственно в кабинете КТ при контакте с томографом или при общении с медперсоналом. Поэтому, прежде чем принять решение по собственной инициативе выполнить КТ, я бы советовал обратиться к врачу, который определит, есть ли показания к обследованию.

В каких случаях КТ нужно сделать после перенесённой инфекции?

— Коронавирусная пневмония может приводить к развитию морфологических изменений в лёгких — пневмофиброзу. Именно поэтому пациентам врач в некоторых случаях может рекомендовать выполнение контрольного исследования органов грудной клетки через полгода для оценки динамики течения заболевания, однако это необязательное исследование.