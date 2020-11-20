Власти ограничили рост цен на ПЦР-тесты и тесты на антитела

В Беларуси установлены максимальные тарифы на услуги лабораторной диагностики инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Такой информацией поделился TUT.BY.

Изменения предусмотрены постановлением Минздрава № 99 от 17 ноября. Оно вступит в силу 21 ноября.

Стоимость исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 не должна превышать 53 рубля, а исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с помощью экспресс-тестов — 31,5 рубля.

Реклама

Исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического, или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа должно стоить не больше 37,5 рубля.

Установленные тарифы должны включать в себя не только стоимость исследования, а также используемые материалы и реактивы.