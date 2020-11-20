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Каждая девушка в моём окружении была жертвой домогательств в том или ином виде. Три истории из жизни случчанки

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Каждая девушка в моём окружении была жертвой домогательств в том или ином виде. Я об этом никогда серьёзно не задумывалась. Эта ужасающая мысль просто поразила меня, когда в очередной раз услышала историю одной знакомой и подумала: «С ней такое тоже было».


Выросла я в семье со сверхопекой. Меня привозили и завозили в гости к подружкам на машине, мама знала всех друзей в лицо, где я и с кем нахожусь. Я из тех хороших девочек, которые не пьют, не курят и не дружат с плохими компаниями.

Но в моей жизни было несколько инцидентов, связанных с негативным мужским вниманием.

Инцидент 1

Мне 13. День рождения одноклассницы. Зима, в семь вечера уже довольно темно. Её мама просит нас сходить за тортом в магазин около дома. На мне чёрный огромный пуховик нараспашку, чёрная зимняя юбка в пол, гольф и смешная, модная на тот момент, шапка. Я шла последней из нашей компании. На входе в магазин стояло несколько мужиков, судя по всему, они выпивали. Даже не поняла, как всё произошло. Один из них схватил меня за руку и притянул к себе. Начал щупать. Это всё длилось несколько минут. Я вырвалась и догнала подружек. Алкаш что-то кричал мне вслед. Я не помню подробностей, но отчётливо помню чувство беззащитности и брезгливости. Потом долго умывалась и тёрла лицо.

Тогда я не рассказала об этом родителям — мне было стыдно, да и ничего же страшного не произошло. Во всяком случае я так думала.

Инцидент 2

Мне 19. Я студентка. Еду в университет в самый час пик. Автобус так переполнен, что буквально висишь в воздухе, зажатая со всех сторон. На мне юбка до колен и куртка. Чувствую, как под юбку залазит рука и начинает меня щупать, пробирается между ног. Доли секунды. Наверное, надо было закричать. Но я растеряна, мне неприятно. Глупые сомнения: а вдруг мне показалось, человек не хотел. Просто очень мало места, и он хотел поудобнее встать. Всё, что я смогла сделать, это с силой сжать руку и оттолкнуть. На ближайшей остановке я кое-как вышла.

Инцидент 3

Мне 29. Это было месяц назад. С коллегой на обеде пошли в магазин. На мне пальто, свободная юбка по щиколотку. На входе мы сталкиваемся с дедушкой. Он заходит в магазин, а мы выходим. Руки пожилой мужчина держит перед собой. Они трясутся. Я думала, что он плохо видит и таким способом пытается нащупать дверь перед собой. Но нет. Он хотел пощупать меня. И сделал это. Провёл по моей талии и бёдрам. А потом пошёл дальше, будто ничего не произошло. Я была настолько растеряна, что просто остановилась. Вот именно от такого полноватого, с виду немощного старичка не ожидаешь того, что он может прилюдно тебя облапать.

И с таким сталкивается каждая девушка. Рассказать стыдно, вроде ничего страшного. Тебя не изнасиловали, ты цела. Просто кто-то нагло вторгается в твоё личное пространство. На несколько беспомощных секунд, минут ты в его полной власти. Он это делает, потому что хочет, потому что может. Потому что он мужчина, а ты женщина.

Александра Калинина

С вами такое случалось? Пишите в комментариях.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.

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