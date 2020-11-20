Какие отзывы оставили участники «Большой планёрки», которую под Слуцком провёл «Кур'ер»

Все участники «Большой планёрки», которая прошла в прошлые выходные в Безверховичах в честь 20-летия газеты «Кур'ер», оценили её на «9−10+». Также они отметили, что с удовольствием ещё раз посетили бы подобное мероприятие.
РАНЕЕ. Как прошла «Большая планёрка» «Кур'ера» под Слуцком, кто на ней был и о чём говорили. Репортаж
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Какие отзывы оставили гости встречи
- «Всё понравилось. Продолжайте в том же духе».
- «Понравился формат проведения — интерактив. Много нового узнала от других участников».
- «Понравилась деловая атмосфера, простота и доступность».
- «Немного динамики не хватало в начале, но мероприятие удалось».
- «Очень понравился формат мероприятия, свободное общение».
- «Затронуты очень интересные темы. Предлагаю чаще делать „Планёрку“ с читателями».
- «Понравилась атмосфера интерактива, поднятие актуальных вопросов, знакомство с интересными людьми. Хотелось бы точного временного ориентира, но это не критично».
- «Понравились обсуждаемые темы. Было приятно послушать мнение других людей».
- «Всё понравилось. Что бы добавил — чаще бы вот так собираться».