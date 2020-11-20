Какие отзывы оставили участники «Большой планёрки», которую под Слуцком провёл «Кур'ер»

Виктория Капская
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Большая планёрка «Кур’ера» в Слуцком районе. Репортаж
Гости "Большой планёрки" "Кур'ера". Фото: Ольга Паздерина

Все участники «Большой планёрки», которая прошла в прошлые выходные в Безверховичах в честь 20-летия газеты «Кур'ер», оценили её на «9−10+». Также они отметили, что с удовольствием ещё раз посетили бы подобное мероприятие.

РАНЕЕ. Как прошла «Большая планёрка» «Кур'ера» под Слуцком, кто на ней был и о чём говорили. Репортаж

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Какие отзывы оставили гости встречи

  • «Всё понравилось. Продолжайте в том же духе».
  • «Понравился формат проведения — интерактив. Много нового узнала от других участников».
  • «Понравилась деловая атмосфера, простота и доступность».
  • «Немного динамики не хватало в начале, но мероприятие удалось».
  • «Очень понравился формат мероприятия, свободное общение».
  • «Затронуты очень интересные темы. Предлагаю чаще делать „Планёрку“ с читателями».
  • «Понравилась атмосфера интерактива, поднятие актуальных вопросов, знакомство с интересными людьми. Хотелось бы точного временного ориентира, но это не критично».
  • «Понравились обсуждаемые темы. Было приятно послушать мнение других людей».
  • «Всё понравилось. Что бы добавил — чаще бы вот так собираться».