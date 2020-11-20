Какие отзывы оставили участники «Большой планёрки», которую под Слуцком провёл «Кур'ер»

Все участники «Большой планёрки», которая прошла в прошлые выходные в Безверховичах в честь 20-летия газеты «Кур'ер», оценили её на «9−10+». Также они отметили, что с удовольствием ещё раз посетили бы подобное мероприятие.

РАНЕЕ. Как прошла «Большая планёрка» «Кур'ера» под Слуцком, кто на ней был и о чём говорили. Репортаж

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