«На уникальном оборудовании работают уникальные люди». Директор предприятия «Ямполь-Слуцк» о новой продукции и не только

Предприятие «Ямполь-Слуцк» — одно из старейших в Слуцке. 10 сентября ему исполнилось 85 лет. Сегодня ежегодно «Ямполь» закупает новое оборудование и создаёт рабочие места для людей с инвалидностью по зрению.

Предприятие остаётся прибыльным, а зарплата работников растёт. Об этом и не только в канун Всемирного дня слепых, который отмечается 13 ноября, «Кур'еру» рассказал Дмитрий Антоненко, директор предприятия.

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О новых станках и продукции

Предыдущее интервью «Кур'ера» с директором «Ямполя» состоялось около четырёх лет назад. И то, что тогда было в планах, сейчас стало реальностью.

«Ежегодно у нас более десятка новых наименований изделий, — рассказывает директор. — Но в основном мы стараемся усовершенствовать нашу традиционную продукцию — кисти и щётки».

Два последних приобретения «Ямполя» — это автоматический станок для набивки щёток металлическим ворсом и станок для изготовления щёточных валов. Таких станков или их аналогов в Беларуси больше нет. Щёточные валы, которые теперь будут производиться на «Ямполе», используются в разных отраслях промышленности. «Щёточные валы — это достаточно дорогостоящие изделия, они входят в состав технологического оборудования, — рассказывает Дмитрий Антоненко. — Белорусские предприятия раньше закупали их за рубежом. Поэтому наши изделия будут востребованы».

Рабочие места для людей с инвалидностью

На новых станках работают исключительно люди с инвалидностью.

«Это в рамках государственной программы содействия занятости населения, — объясняет директор. — Покупаем станки, работать на них принимаем людей с инвалидностью через отдел занятости. И подаём документы на компенсацию затрат. Мы должны сохранить эти рабочие места в течение минимум трёх лет. Если мы выполняем все условия, а они очень сложные, очень трудоёмкие, то нам возмещают стоимость оборудования. Но мы покупаем оборудование не только за компенсацию, но и за собственные средства. Например, электромеханические гильотинные ножницы для резки листового металла приобрели в прошлом году, а в этом году — две аспирационные установки, ленточнопильный станок».

В пятницу, 6 ноября, на эти станки уже трудоустроили работников.

Планы «Ямполя» на российский рынок

Пока кисти и щётки «Ямполя» покупают только в Беларуси. Но насчёт щёточных валов уже есть предварительная договорённость с российским предприятием «Клинмаш».

Этот завод производит, кроме прочего, оборудование для чистки картофеля, моркови и другой сельхозпродукции.

«Кроме того, в этом году мы провели переговоры с другими российскими компаниями о поставке продукции, — говорит Дмитрий Антоненко. — Вообще, в начале года у нас были очень большие планы на выход на российский рынок, на сетевую торговлю. Но, к сожалению, эти планы перечеркнул коронавирус».

«Ямполь» на внутреннем рынке

«Пока мы работаем только на внутренний рынок, — говорит директор. — Он недостаточно ёмкий, конечно. Высокая конкуренция. Но где-то наша ситуация нас и выручила. Экспортёры пострадали от «коронакризиса» сильнее, чем мы. У нас белорусские покупатели как брали, так и берут продукцию.

На слуцкую торговлю нам жаловаться не приходится. Мы работаем со всеми хозяйственными магазинами, кроме «Строй-Арсенала».

Слуцк — город небольшой, но обороты здесь у нас достаточно большие. Отдельное спасибо универмагу «Слуцк», «Солстройкомплекту», Слуцкому сыродельному комбинату, которые у нас берут много, вовремя расплачиваются, что очень важно.

Предприниматели, к сожалению, мало берут. Они более ориентированы на импортную продукцию, хотя у нас по цене и по качеству продукция вполне конкурентоспособная".

Про работников с производства

Директор «Ямполя» говорит, что в коллективе предприятия можно гордиться всеми. Например, людьми с инвалидностью, которые здесь работают и каждый день преодолевают себя. Но отдельно можно выделить технический персонал предприятия.

«Закупается уникальное оборудование, и его обслуживают уникальные люди, — говорит руководитель „Ямполя“. — Потому что никто не придёт и не скажет им, как это работает. Такого оборудования нет, в принципе, в стране. Наши технические работники подбирают его перед покупкой, запускают. Проектируют, а потом ставят на производство новые виды продукции. И всё у нас работает. Это очень важно».

О решённых вопросах

Четыре года назад «Ямполь» работал четыре дня в неделю, зарплата у работников была около 300 рублей, а на складе — залежи продукции в 350% от месячного объёма.